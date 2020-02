Workshop di danza Irlandese a Napoli

sabato 20 giugno 2020 ore 12.00

info e prenotazioni 3387981020



Giulia Compagno ballerina, coreografa e insegnante di flamenco.

Inizia a studiare danza classica a l'età di 4 anni e da allora non smette mai di danzare, a 19 anni inizia a studiare flamenco, viaggia in Spagna per migliorare la sua tecnica e conoscenza del baile, studia presso Carmen de las Cuevas (Granada), Amor De Dios (Madrid), Escuela de Juan Polvillo(Siviglia), con insegnanti come Rocío Molina, Cristina Aguilera, Javier Martos, Juan Ogalla, Noelia Sabarrea, Alfonso Losa ecc...

Dal 2008 insegna flamenco in scuole di danza e associazioni che si occupano di diffondere la cultura ispanica (Es. L'Istituto Cervantes).

Ha fondato una sua associazione, Flamenco Libero, che attraverso spettacoli e corsi in sede e online, diffonde il flamenco in tutta Italia.



Già insegnante di flamenco, nel 2014 viene scelta da Gens D'ys, accademia di danze irlandesi con sede a Milano, per intraprendere il percorso di formazione come istruttrice di danze irlandesi. Insegna attualmente danze irlandesi a Palermo e a Napoli.