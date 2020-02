Workshop di Danza Espressiva Araba a Napoli

Sabato 20 Giugno ore 15.00

via Giuseppe martucci 44 Napoli



Gaia Scuderi, Danzatrice e coreografa

Inizia lo studio della danza nel 1981 seguendo corsi di danza classica, contemporanea e Graham presso la scuola Daria Collins. Parallelamente completa la sua formazione artistica studiando canto lirico, pianoforte e solfeggio presso la Scuola "Vito Frazzi".



Dal 1990 con il "Teatro dell' Arcano" di Kassim Bayathly e Roberta Bongini si occupa di danza araba e continua parallelamente a perfezionarsi in classico, moderno e flamenco, con Angela Mugnai, Daniel Tinazzi, Rosanna Brocanello, Claudio Iavarone, creando un suo stile personalizzato.



Dal 1994 si esibisce nei migliori Teatri in Italia (Teatro Studio di Scandicci, Teatro Puccini di Firenze, Limonaia di Villa Strozzi , Teatro di Rifredi ,Teatro Verdi di Firenze Teatro Stabile di Potenza, Teatro Rossetti di Vasto,teatro Dams Bologna, Stabile di Reggio Emilia teatro stabile di Urbino).



All' estero (Spagna festival internazionale di Tortosa, Germania mostra di arte contemporanea presso municipio di Heildeberg, Lussemburgo mostra d'arte contemporanea, Belgio associazione culturale araba, Damasco festival mondiale del teatro presso teatro dell'Opera, Marakesch festival internazionale teatrale presso teatro Royal.Ospite d'onore al festival di teatro nazionale in Libia.



Partecipa a svariati festival di livello internazionale Festival "Castel Dei Mondi" di Andria (in collaborazione con il Teatro Tascabile di Bergamo), Festival "Emmas" di Olbia (collaborazione con Peter Gabriel), "Carovane" con il Comune di Piacenza, "Fabbrica Europa" di Firenze, Roscigno Danza, Festival Pompeiano all'arena di Pompei.



Collabora attivamente con musicisti di affermato valore artistico quali: Jamal Ouassini , direttore dell'Orchestra di Tangeri, Stefano Maurizi raffinato pianista e compositore, e con Kassim Bayatly noto regista Irakeno direttore del dipartimento di teatro dell'università libica di Tripoli.



Nel 2007 ha scritto con Roberta Bongini il manuale di danza "La danza del ventre" Edizioni Gremese(con annesso dvd delle sue danze), edito in Italia e Francia.



Viene considerata dalla critica una delle migliori soliste in Europa.