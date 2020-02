Workshop Bollywood semiclassico a Napoli con Natalie info 3387981020

domenica 26 aprile



presentazione dell'insegnante

Nathalie Rajawasala, danzatrice insegnante e coreografa di Bollywood dance. Nel settembre del 2014, fondò il suo gruppo: Rajawara dance Group, a Milano. Nathalie è anche allieva del Guru Anuj Mishra e ogni anno si reca in India a Lucknow nella

Kathak Dance Academy, per seguire un corso approfondito della danza classica indiana ovvero il Kathak.

Nathalie è testimonial della cultura, tradizione indiana per importanti enti come Incredible India, Air India, Camera di Commercio Indiana per l’Italia e Consolato indiano in Italia.

Nel suo percorso artistico ha avuto modo di esibirsi anche in TV partecipando a “Ballando con le Stelle”, l’apertura del padiglione Basmati all’Expo di Milano, mandato in Onda su Rai Uno.

Evento importante il 28 Aprile partecipò ai campionati mondiali di Bollywood in Russia portando in Italia una coppa e una medaglia d’oro per Bollywood solo e una coppa e una medaglia d’oro “Bollywood Trio - Rajawa