Workshop Back To Movement 2.0 Upgrade - dal functional recovery alla performance

Il trainer Luca D'Alterio al Centro Fitness Caravaggio Sporting Village di Napoli (in via Terracina 382) per un weekend di comprensione e dimostrazione su sport e tecniche di allenamento per rafforzare il corpo e superarne i limiti gradualmente, rispettandone i tempi e le necessità di adattamento.



Due giorni di formazione (80% pratica) per istruttori e Personal Trainer sul “movimento umano “. Cosa aspettarsi? Argomentazioni inedite dettate dalle nuove ricerche scientifiche sull’applicazione pratica di atleti agonisti o amatoriali. Spazieremo dalla valutazione funzionale dei movimenti e come correggere gli eventuali errori, agli esercizi correttivi e adattati.



Prima di allenare facciamo dei test? Perché un esercizio piuttosto che un altro?

Oggi gli stili di vita (sia di amatori che professionisti) sono cambiati e pertanto l’esercizio fisico deve essere consono alla fisiologia del soggetto. Ipercorreggere un movimento è peggio di una disfunzione trascurata. Troppi allenamenti senza tenere conto dei movimenti non funzionali di un atleta. Fare la differenza vuol dire questo, essere specialisti del movimento vuol dire non lasciare nulla al caso. Al workshop capirete quanto -e quando- la biomeccanica di un soggetto è alterata, come valutarla con test specifici e come rieducarla con esercizi che permetteranno poi di arrivare alla massima performance sportiva.



Per maggiori info, curiosità o prenotazione del vostro posto

Telefono: 345 5003675

Email: info@lucadalterio.it

Sito ufficiale: www.lucadalterio.it



Chi è Luca d'Alterio?

Consegue il diploma EREPS (Exercise Register of Exercise Professionals), l’unica banca dati centrale europea, che raggruppa tutti i professionisti del fitness, certificati dalle Scuole di Formazione di tutta Europa, che hanno superato un processo di accreditamento. EREPS attribuisce ai Corsi di Formazione che ottemperano ai requisiti professionali imposti, con il relativo livello EQF (European Qualification Framework), fortemente voluto dalla Comunità Europea. La grande esperienza acquisita sul campo, lo porta a diventare un pioniere a Napoli della rieducazione motoria indirizzata a chi ha problematiche particolari quali: quelle ortopediche, quelle legate alle malattie neurodegenerative, alle disfunzioni metaboliche come il diabete o l’obesità, ma anche per gli atleti agonisti che vogliono migliorare le loro performance.