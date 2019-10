Il Wing Chun Kung Fu della Scuola IWCO arriva a Napoli

Sabato 19 Ottobre entrerà a far parte della grande famiglia IWCO (International Wing Chun Organization) la scuola “Bodhidharma Wing Chun Kung Fu Academy” del Maestro Fabrizio Cascone, con Sede a Napoli in Via Alessandro Manzoni 141.

Il M* Cascone è allievo diretto del Maestro Simone Sebastiani, Responsabile Nazionale per l’Italia della IWCO-International Wing Chun Organization, Organizzazione internazionale con base ad Hong Kong fondata da SiFu Donald Mak e che ad oggi è presente in 16 Nazioni con oltre 100 Scuole Affiliate.



La Scuola IWCO vanta un Lignaggio tradizionale diretto che arriva fino al Gran Maestro Ip Man, icona delle Arti Marziali Cinesi e famoso per essere stato Maestro della Star Cinematografica Bruce Lee.



La IWCO è stata fondata dal Maestro Donald Mak proprio per trasmettere e divulgare il Wing Chun Tradizionale cosi come trasmesso da Ip Man. Il Maestro Donald Mak è allievo diretto del Maestro Chow Tze Chuen, allievo di prima generazione del Gran Maestro Ip Man.

Dal Maestro Donald Mak al Maestro Simone Sebastiani e da quest’ultimo al Maestro Fabrizio Cascone la Tradizione continua ininterrotta fino ad arrivare a Napoli.



Sabato 19 Ottobre, presso la Sede del Centro Bodhidharma grande inaugurazione della Sede di Napoli, con la straordinaria presenza del Maestro Simone Sebastiani che insieme al Maestro Fabrizio Cascone ed i loro allievi daranno vita ad Esibizioni, Lezioni di Prova per tutti ed infine al Riconoscimento del Centro “Bodhidharma Wing Chun Kung Fu Academy” con Sede Ufficiale IWCO ed all’ingresso del Maestro Fabrizio Cascone quale Insegnante Ufficiale IWCO e Responsabile di Napoli della Scuola IWCO.



Un’evento unico che, rispettando la tradizione cinese, darà vita ad un luogo adibito alla divulgazione del Wing chun seguendo gli insegnamenti originali del famoso Maestro Ip Man, un luogo dove poter apprendere gli insegnamenti del Kung Fu andando oltre una pratica di sole tecniche, scoprendo i valori quali gentilezza, rispetto, umiltà in una grande Scuola che porta avanti l’insegnamento del Wing Chun con Passione e Professionalità.