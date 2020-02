Tappa Napoli per il tour di Willie Peyote

Tappa a Napoli per il tour 2020 di Willie Peyote, che lo vede protagonista sui palchi dei più importanti club d’Italia.

Appuntamento alla Casa della Musica (Complesso Palapartenope) il 27 febbraio alle ore 21.

Lo show sarà l’occasione per ascoltare il nuovo album per la prima volta in versione live, oltre che cantare i suoi successi.