Selfie Party al White Angel discopub di Nola

Sabato 7 Ottobre 2017

WHITE ANGEL di Nola

——–

Formula Mangia+Mangia+Bevi 13€

Programma: GIGI SORIANI, SELFIE PARTY, CICCHETTI GRATIS ILLIMITATI, KARAOKE, Latino e Disco

*Prenotazione Tavoli obbligatoria



DESCRIZIONE SERATA:

Trascorri con noi il tuo Sabato, Sabato 7 Ottobre 2017 Super serata con Animazione, Divertimento assicurato con il KARAOKE, CON L’ANIMAZIONE, CICCHETTI GRATIS ILLIMITATI, GIGI SORIANI, SELFIE PARTY, Latino, Disco e REVIVAL anni 70/80/90 tutta la notte con Formula Mangia+Mangia+Bevi il tutto a soli 13€. Cosa aspetti prenota.

——–

FORMULA INGRESSO: Solo per i più veloci possibilità di prenotazioni tavoli per la cena. Formula Mangia+Mangia+Bevi (Antipasto, Pizza o Panino o Saltimbocca e Bibita) 13€ Oppure (Antipasto, Tris di Carne cotto su pietra lavica, contorno e bibita) 15€.

——–

PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 – 0810191245 – 3663408825 -3492297189 – 3334923600

——–

DOVE SIAMO: WHITE ANGEL – Nola via FEUDO 191

Uscendo dalla variante ss7 bis villa literno prendere direzione nola …..all uscita nel tratto di salita costeggiando expert dopo 150 metri ce una biforcazione sulla desta (ce anche una freccia nera white angel ) imboccarla e proseguire sempre diritto all incrocio sempre diritto dopo 3 km ce una rotonda proseguire sempre diritto alla seconda rotonda girare a destra e siamo arrivati