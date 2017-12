Welcome to Naples - Musica di benvenuto per turisti e visitatori: tutti gli appuntamenti

Tra le grandi novità del Natale 2017, il Coro Giovanile della Città di Napoli diretto dal Maestro Carlo Morelli si esibirà in Welcome to Naples - Musica di benvenuto per i turisti e i visitatori che ci verranno a trovare.

Dal Sagrato del Duomo, a Piazza San Vitale a Fuorigrotta, a Miano, alla Parrocchia di San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio, un repertorio che spazia dai canti Gospel agli evergreen della musica internazionale fino alle moderne sonorità pop e soul; l'associazione La Bazzarra, invece, alla Stazione Centrale di Napoli e sul sagrato del Duomo curerà altri interventi musicali con gruppi formati da un duo con zampogna e ciaramella capitanato da Giovanni Saviello, suonatore e costruttore di strumenti popolari e dal quartetto Ancia Libera di Giuseppe Mauro che utilizza zampogna, ciaramella, organetto e altri strumenti della tradizione.

Gli appuntamenti:

sabato 9 dicembre ore 16.00

Sagrato del Duomo di Napoli

Napoli City Choir

mercoledì 13 dicembre ore 16.00

Parrocchia San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio

Napoli City Choir

venerdì 15 dicembre ore 16.00

Vico Vincenzo Valente 45 - Miano

Napoli City Choir

martedì 19 dicembre ore 16.00

Piazza San Vitale - Fuorigrotta

Napoli City Choir

giovedì 21 dicembre ore 11.00

Stazione Centrale

a cura di La Bazzarra

venerdì 22 dicembre ore 17.00

Stazione Centrale

a cura di La Bazzarra

sabato 23 dicembre ore 17.00

Stazione Centrale

a cura di La Bazzarra

domenica 24 dicembre ore 15.00

Stazione Centrale

a cura di La Bazzarra

venerdì 29 dicembre ore 11.00

Stazione Centrale

a cura di La Bazzarra

venerdì 29 dicembre ore 16.00

Sagrato del Duomo di Napoli

Napoli City Choir

sabato 30 dicembre ore 11.00

Stazione Centrale

a cura di La Bazzarra