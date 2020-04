Weekend di Scabec@Home con Bennato, l'Orchestra del San Carlo e il Teatro di Viviani

La Scabec, la società della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei Beni Culturali e della Cultura, propone anche in questo fine settimana una serie di appuntamenti e di curiosità sui propri canali Social e sulla piattaforma Campaniartecard.it, per conoscere e godere del nostro patrimonio culturale da casa.

Sul canale Facebook di Scabec, domani alle 19 in programma lo showcase di Eugenio Bennato, grande esponente internazionale di world music, e di musica popolare: 30 minuti di musica e parole per raccontarci il mondo del Taranta Power attraverso musica cinema e teatro. Lo showcase sarà trasmesso anche su Vesuvio Live.

Sempre venerdì 17, alle ore 19.00 secondo Itinerario “I PERCORSI DELLA CROCE”, una serie di itinerari per scoprire storia e tradizioni legate alle Croci.

La proposta di questa settimana riguarda il “Teatro Sacro” con immagini e descrizioni dell’Abbazia di Montevergine, la Chiesa di Monteoliveto a Napoli, la Chiesa della Pietà a Teggiano nel Parco del Cilento e il Duomo di Scala in Costiera.

Il percorso virtuale integra la visione del film documentario, prodotto con la Scabec dall’Università Suor Orsola Benincasa e inserito nel più ampio progetto della Regione Campania per la promozione degli itinerari religiosi: “I percorsi della Croce”, un mediometraggio di 26 minuti, nato da un’idea del Rettore della UNISOB Lucio d’Alessandro e del Presidente di Scabec Antonio Bottiglieri. Protagonisti del racconto sono il filosofo Massimo Cacciari, il Cardinale Gianfranco Ravasi, l’antropologo Marino Niola e lo storico dell’Arte Pierluigi Leone de Castris che ne è anche il curatore scientifico.E’ visibile sui canali social e youtube della Scabec e della UNISOB. Gli itinerari così come il film sono visibili sul sito campaniartecard.it e sui social collegati alla piattaforma.

Sabato 18, alle ore 19.00

Terza puntata di SABATO CON VIVIANI sul canale facebook di Scabec.

Terzo appuntamento di “Sabato con Viviani”, il programma di video, documenti, foto e ospiti curato da Giulio Baffi con la collaborazione di Antonia Lezza e Pasquale Scialò, dedicato alla figura di Raffaele Viviani, drammaturgo, attore e poeta di cui quest’anno ricorre il settantesimo anno dalla morte. La terza puntata è tutta dedicata a “Bambenella ‘e coppa ‘e quartiere” celebre personaggio femminile della produzione di Viviani. Tantissimi i filmati e i contributi: Rosalia Maggio, Maria Pia De Vito, Floriana, James Senese, Peppe Servillo e Angela Luce.

Un progetto social, realizzato dalla Scabec, pensato per queste giornate in cui il teatro si è spostato nei palcoscenici virtuali della rete. “Sabato con Viviani” è un tassello del più ampio progetto “Cantieri Viviani”, voluto dalla Regione Campania, realizzato dalla Fondazione Campania dei Festival in collaborazione con Le Nuvole e anch’esso a cura di Giulio Baffi.

Domenica 19, alle ore 19

NONA DI BEETHOVEN ALLA REGGIA DI CASERTA

Appuntamento con la grande musica: dieci minuti straordinari (allegro ma non troppo, un poco maestoso) tratti dal concerto della Nona di Beethoven dell’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli diretta dal Maestro JURAJ VALCUHA nello spettacolare scenario dell’Aperia, nell’ambito della rassegna 2018 di “Un’Estate da Re. La grande musica alla Reggia di Caserta”, evento promosso e finanziato dalla Regione Campania, con la Scabec e i Teatri San Carlo di Napoli e Verdi di Salerno. Sui social di Scabec.

Tra le altre iniziative:

“La CALL / Campania on show” #campaniaonshow rivolta a tutti gli utenti per la raccolta di materiale multimediale sul patrimonio culturale campano, in particolare quello dei piccoli e grandi borghi, meno conosciuti o fuori dai tradizionali circuiti turistici. I contenuti (video, foto, testi, aneddoti, leggende) saranno utili per raccontare un volto della Campania meno noto. Sui canali Scabec.

Campaniartecard fa suoi anche i contest del Getty Museum e del MIBACT con l’iniziativa Museo a casa #museoacasa.

E' un invito a riprodurre un monumento oppure un’opera d’arte della Campania e re-postarlo sui propri account con il tag @Scabec e gli hashtag #museoacasa #culturacampania #museumsfromhome #lartetisomiglia

Sempre con l’hashtag #culturacampania sui canali social ci sono altre interessanti proposte: con Spotify si possono ascoltare le originali playlist ispirate alle bellezze naturali e i luoghi d'arte della Campania; il canale youtube di “Lezioni di Storia Festival” propone alcuni degli appuntamenti che hanno avuto maggior successo nell’edizione 2020; sul canale instagram, con @campaniartecard e #mycampania un racconto del patrimonio culturale della regione attraverso gli occhi dei viaggiatori con le loro foto in un unico grande album digitale.

Prosegue sul canale social collegato anche il progetto Canta Suona e Cammina, che ogni settimana propone un video-racconto dei progressi dei circa 300 ragazzi delle sette bande, seguiti a distanza in questo periodo di restrizioni, sia dai loro maestri di musica che dai tutor e che si esercitano su un brano che viene poi proposto anche al pubblico.

E' inoltre disponibile sul sito www.100scarlatti.it il fumetto - consultabile e scaricabile - dal titolo "Il sogno di Donna Emilia" realizzato in collaborazione con il COMICON. E' il racconto della fondatrice dell’Associazione Alessandro Scarlatti, realizzato in occasione della mostra per il centenario dell'associazione “Napoli – musica ininterrotta” allestita al Museo Pignatelli.