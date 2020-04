nonfermiamolacultura, gli eventi in streaming da Napoli per Pasqua e Pasquetta

Il palinsesto #NONFERMIAMOLACULTURA in streaming dalla pagina facebook dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo prosegue anche il giorno di Pasqua e quello del Lunedì in Albis con un programma eterogeneo che dà spazio a tutte le arti cercando di tenere compagnia a tutti noi bloccati a casa dal lockdown.

La mattina di domenica è dedicata alla danza e ai più piccoli che potranno vedere Le fiabe danzate. Il sogno infinito un balletto con la partecipazione degli allievi del Lyceum Mara Fusco. Alle 15.00 Franco Riccardo e Rita Fusco ci ‘dipingeranno’ il ritratto di un artista contemporaneo per il progetto ‘Artisti visivi #IORESTOACASA’. Alle 17.30 è in programma il vernissage della mostra virtuale CREATIVI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS_ resilienza contro l’angoscia a cura dell’associazione TempoLibero: artisti, artigiani-artisti del gioiello e della ceramica, scrittori e poeti sono stati chiamati a raccolta per offrire alla città il loro estro e la loro resilienza in un momento tragico e drammatico di cui è complicato intravedere la fine. Due gli obiettivi del progetto: tentare di dare un senso alla solitudine in cui tutti sono costretti recuperando quell’energia vitale che sembra svuotarsi e ritrovandola attraverso un momento creativo che, nello specifico, assuma anche una connotazione solidale; tentare di essere anche concretamente utili, offrendo le opere in cambio di donazioni finalizzate ad alleviare il fortissimo disagio economico di tanti. Le opere donate saranno esposte in una mostra virtuale ideata e curata da Clorinda Irace. Inaugurare il giorno di Pasqua è un auspicio di rinascita e rigenerazione per un mondo in tempesta ma anche un impegno concreto.

Le opere, infatti, potranno essere acquisite facendo una donazione che sarà devoluta al Fondo Comune di Solidarietà ‘‘IL CUORE DI NAPOLI” istituito dal Comune per dare sostegno alle famiglie in difficoltà.

L’associazione Marano Spot Festival si occuperà della realizzazione tecnico-artistica della mostra virtuale. L’artista Tony Stefanucci ha ideato il logo del progetto, logo che tra ironia e ammiccamenti denuncia che l’arte stessa è virale. Hanno già aderito i seguenti creativi: Tony Stefanucci, Rosa Panaro, Armando de Stefano, Laura Cristinzio, Nando Calabrese, Ernesto Terlizzi, Francesco Lucrezi, Francesco Alessi, Ilia Tufano, Marialuisa Casertano, Libero De Cunzo, Salvio Capuano, Vittorio Cortini, Rosaria Corcione, Francesca Di Martino, Marisa Ciardiello, Claudio Carrino, Francesco Canini, Mario Lansione, Antonio Picardi, Enzo Aulitto, Quintino Scolavino, Eugenia Serafini, Diana-Franco - Manuela Capuano, Aulo Pedicini, Gianfranco Duro, Michele Mautone, Maja Pacifico, Clara Menarella, Gualtiero Redivo, Mario di Giulio, Valentina Guerra, Elena Manocchio, Antonio Conte, Antonio Carbone, Tony Salvo, Tommaso Arcella, Giovanni Celano, Prisco De Vivo, Silvana Leonardi, Annamaria Pugliese, il poeta Eugenio Lucrezi, Francesco Fabozzi, Carla Viparelli, Sara Lubrano, Peppe Esposito, Rita Lonardo, Renato Brancaccio, Giancarlo Costanzo, Luigi Filadoro e i suoi bambini del laboratorio.

La serata prosegue con la musica di Joe Romano alle 19.00.

Evento speciale di questa domenica di Pasqua alle 20.00 LA BUONA NOVELLA: una staffetta simbolica tra vari artisti che interpreteranno alcuni brani del celebre album di De Andrè dall’omonimo titolo: Giovanni Block, Carmine '0 rom, Sabba, Claudio Gnut, Assia Fiorillo gli artisti che hanno già confermato.

Lunedì in Albis, Pasquetta, alle 16.00, Tony Tammaro live per divertirci con un’artista pop che ha cantato in suo storico tormentone le tipiche gite fuori porta legate a questa festività. Alle 18.00 un viaggio con la fantasia grazie al fumetto di Comicon e alle 20.00 un po’ di musica con Alessio Arena e Arcangelo Michele Caso.

PROGRAMMA :

Domenica 12 aprile 2020

11.30

Le fiabe danzate_Il sogno infinito

Balletto di Napoli Compagnia Regionale di danza.

Con la partecipazione straordinaria degli allievi del Lyceum Mara Fusco

15.00

Artisti visivi #IORESTOACASA

A cura di Franco Riccardo e Rita Fusco

17.30

CREATIVI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS_ resilienza contro l’angoscia

a cura dell’associazione TempoLibero

19.00

Joe Romano live

20.00

La buona novella

Giovanni Block, Carmine '0 rom, Sabba, Claudio Gnut, Assia Fiorillo

Lunedì 13 aprile 2020

16.00

Tony Tammaro live

18.00

COMICON Fumetto Live con Maurizio Lacavalla

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

20.00

Abbascio A Sanità - video contributo musicale di Alessio Arena con Arcangelo Michele Caso (violoncello) Luigi Esposito (pianoforte) Emiliano Barrella (percussioni)