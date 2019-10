Weekend di Ognissanti a Napoli: cosa fare in città dall'1 al 3 novembre

Teatro, musica, fiere, arte, cultura, tour e itineari alla scoperta della città, enogastronomia ed eventi dedicati ai più piccini: novembre a Napoli si apre con un lungo fine settimana ricco di iniziative.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, da venerdì a domenica:

1. Domenica al Museo

Il 3 novembre torna la “Domenica al Museo”, iniziativa del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese. Anche a Napoli, porte aperte ai siti museali (clicca qui per l’elenco)

2. Weekend al Cinema, NapoliToday consiglia “Il giorno più bello del mondo”

Arturo Meraviglia è l’impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo ormai in declino. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli accende la speranza di risolvere i problemi con i debitori, ma quando scopre che l’eredità sono due bambini, Rebecca e Gioele, cade nello sconforto. Dopo i primi momenti di convivenza burrascosa, un bel giorno scopre che Gioele ha un potere sorprendente! Le magie che il bambino è in grado di compiere sembrano essere la chiave per risolvere i problemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro.

"Il Giorno più bello del mondo” è la nuova avventura cinematografica di Alessandro Siani, nuovamente nei panni di regista, sceneggiatore e protagonista

3. Chocoland, Fiera del Cioccolato a Napoli

Fino al 3 novembre, torna nelle strade del Vomero l'appuntamento con "Chocoland - La terra dei golosi". La fiera del cioccolato, giunta alla sua 11esima edizione, sarà dedicata quest'anno al cinema. Tantissimi gli eventi che animeranno gli stand dislocati in via Scarlatti e via Luca Giordano

4. Michele Placido in ‘Serata d’Onore’

Il 2 e 3 novembre, al Teatro Troisi, Michele Placido interpreta, con il suo consueto carisma, poesie e monologhi di alcuni dei più grandi personaggi della letteratura come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio fino a giungere sui sentieri dei versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani, tra cui Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani ed Eduardo De Filippo. Ad accompagnare Placido in questo affascinante viaggio poetico e musicale, il cantante e chitarrista Gianluigi Esposito e il musicista Antonio Saturno

5. Vinyl Maniacs, la Fiera del Disco e del Cd

Per gli appassionati di musica, il 3 novembre appuntamento da non perdere con VINYL MANIACS alla Casa della Musica, il nuovo evento autunnale organizzato e promosso da DiscoDays, che pone l'attenzione esclusivamente su Vinili e Cd. I visitatori della Fiera troveranno 40 espositori selezionati da tutta Italia e oltre 80.000 Vinili e Cd di tutti i generi

6. Annurca Fest

Da venerdì a domenica, in piazza Dante a Napoli c'è l'Annurca fest - Fattoria Coldiretti. Dalle 10 alle 20, i visitatori troveranno il Mercato di Campagna Amica con prodotti freschi e trasformati a km zero, street food contadino e tutor della spesa. Si potrà inoltre prendere parte a corsi di degustazione, all'agriasilo e a laboratori didattici. Infine, non mancheranno animazione e musica e balli popolari

