CulturaCampania, weekend di eventi con Scabec@home

S'inizia giovedì 21 maggio con il quinto e ultimo appuntamento di #Storiepopup (ore 11 sui canali Instagram e Facebook ufficiali della Scabec @scabecspa) i monumenti raccontati ai bambini, un progetto ideato da Rosaria Vairo e Rita Ventre con le illustrazioni di Elena Guglielmotti. Ad accompagnare i piccoli follower alla scoperta del patrimonio culturale della Campania sono due guide eccezionali: la pittrice Artemisia Gentileschi e il dio Apollo, con racconti avvincenti, curiosità, disegni e illustrazioni. Protagonista della quinta puntata è la meravigliosa Certosa di San Lorenzo a Padula, nel cuore del Vallo di Diano. Storie e leggende che si tramandano da secoli, come quella della frittata delle 1000 uova realizzata dai monaci per il passaggio di Carlo V di Spagna. Sul sito di Scabec sarà scaricabile gratuitamente un laboratorio per più piccoli legato alla storia della Certosa di Padula: www.scabec.it/progetti/storiepopup



Venerdì 22 maggio l’appuntamento è con i protagonisti dei musei e parchi archeologici campani per il format #Ritorno al futuro (ore 19 sul canale Facebook ufficiale della Scabec @scabecspa): ad essere intervistato nella terza puntata dal giornalista Peppe Iannicelli sarà il direttore del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, Ciro Cacciola. Nuove sfide tecnologiche e nuovi progetti per il MAV che riapre con interessanti novità e collaborazioni internazionali.

Sabato 23 maggio consueto appuntamento con uno dei grandi protagonisti della storia della drammaturgia: Raffaele Viviani. "Sabato con Viviani" (ore 19 sul canale Facebook ufficiale della Scabec @scabecspa) è il programma della Scabec e di Fondazione Campania dei Festival e Le Nuvole, a cura di Giulio Baffi con la collaborazione con Antonia Lezza e Pasquale Scialò. Il tema della puntata sarà la Piedigrotta. Ancora aneddoti, racconti, testimonianze e tanta musica per uno dei padri del teatro contemporaneo.

“Sabato con Viviani” è un tassello del più ampio progetto “Cantieri Viviani”, voluto dalla Regione Campania, realizzato dalla Fondazione Campania dei Festival in collaborazione con Le Nuvole e anch’esso a cura di Giulio Baffi. Giunto alla sua terza edizione, "Cantieri Viviani" ha portato a Castellammare di Stabia, città natale del drammaturgo, e a Napoli occasioni di incontro, didattica, creatività e spettacolo dedicati a una delle figure centrali della cultura partenopea e del teatro italiano del Novecento, per coinvolgere e farlo conoscere anche ad un pubblico più giovane.