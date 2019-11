Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 22 al 24 novembre

Teatro, musica, arte, cultura, enogastronomia, le prime iniziative in vista del Natale ed eventi dedicati ai più piccini: tutto da vivere questo nuovo fine settimana a Napoli e in provincia.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, da venerdì 22 a domenica 24 novembre:

1. Si accende il Natale in Pignasecca

Sabato 23 novembre, alle 17.30, la Pignasecca si riempirà dei colori del Natale con l’accensione delle luminarie. A promuovere l’evento sono i commercianti che, per l’occasione, hanno organizzato una vera e propria festa, con due speciali appuntamenti. In piazza Pignasecca, in programma un'incandescente performance di ballerini brasiliani, mentre in piazza Nunzio Gallo protagonista l'eleganza e la sensualità del tango Argentino della Maison du Tango. L’iniziativa ha anche un risvolto solidale, con una raccolta fondi destinata alla Comunità di Sant’Egidio per l’organizzazione del pranzo di Natale per i bambini meno abbienti

2. Fiera del Baratto e dell’Usato

Il 23 e 24 novembre alla Mostra d'Oltremare di Napoli ritorna, con la 47a edizione, la Fiera del Baratto e dell'Usato, la più grande Fiera dedicata al Riuso e Riutilizzo d’Italia.Tantissimi, anche quest'anno, gli stand e gli espositori che proporranno oggetti di antiquariato, modernariato, abbigliamento vintage, collezionismo, retrogaming, artigianato manufatto, vinili, fashiondoll, automodellismo e tanto altro ancora. Speciale testimonial di questa edizione invernale è Alan De Luca

3. Weekend al Cinema, NapoliToday consiglia “Cetto C’è, senzadubbiamente”

A dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra di Cetto la Qualunque si erano perse le tracce. Scopriamo che vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, Cetto la Qualunque, oggi, per i tedeschi è soltanto un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo, che considera la Germania una terra di conquiste e la mafia un marchio di qualità. La sua catena di ristoranti e pizzerie infatti spopola; ha una bella compagna tedesca e due suoceri neonazisti che lo guardano con la simpatia riservata ai migranti. Il richiamo della sua terra tuttavia resta forte e la notizia dell'aggravarsi delle condizioni dell'amata zia che lo ha cresciuto lo induce a tornare sul luogo del delitto e del diletto. In Italia la zia gli rivelerà qualcosa sul suo passato, e sui suoi natali, che cambierà per sempre il corso della sua vita. Sarà così che Cetto tornerà al comando e questa volta le conseguenze saranno imponderabili.

Il regista Giulio Manfredonia, torna a dirigere Antonio Albanese nel terzo capitolo di quella che è stata definita la “triologia d’u Pilu”, con una sceneggiatura moderna e dissacrante firmata dallo stesso Antonio Albanese e Piero Guerrera.

4. Massimo Ranieri in scena con “Malia Notti Splendenti”

Al teatro Augusteo di Napoli le notti splendenti di Massimo Ranieri, in scena da venerdì 22 novembre a domenica 1 dicembre. Un concerto unico, dedicato a tutti gli amanti della musica napoletana, colonna sonora delle splendenti e indimenticabili serate anni ’50 e ’60

5. Red Bull SoundClash, Carl Brave & Frah Quintale si sfidano a Napoli

Carl Brave e Frah Quintale si sfideranno nel Red Bull SoundClash, una battaglia musicale unica nel suo genere in cui i due artisti si troveranno uno di fronte all’altro, con il pubblico nel mezzo. Sarà proprio il pubblico a decretare il vincitore di ognuna delle fasi della sfida, che vedranno gli artisti eseguire i loro brani sia in versione originale che alternativa, ma anche cover dell’amico/avversario e un brano a testa in compagnia di alcuni secret guest, fino al gran finale a sorpresa. L'appuntamento con lo speciale “scontro sonoro” è al Palapartenope il 23 novembre

6. Re Panettone 2019

Parte da Napoli, il 23 e 24 novembre, la V edizione di Re Panettone. Per il quinto anno consecutivo, i banchi di assaggio dei pasticcieri provenienti da tutta Italia, con una nutrita rappresentanza di campani, saranno allestiti nei saloni del Grand Hotel Parker’s al Corso Vittorio Emanuele

