Week end di Capodanno a Napoli: cosa fare dal 30 dicembre al 1° gennaio

Il grande concerto in Piazza del Plebiscito, il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio a mare, postazioni “disco” all’aperto lungo lo splendido lungomare e poi ancora i concerti del primo dell’anno, il cimento invernale, speciali spettacoli teatrali, mostre da visitare, suggestive visite guidate e appuntamenti dedicati ai più piccini: Napoli festeggia il nuovo anno con un week end ricchissimo di iniziative.

Ecco gli eventi da non perdere, dal 30 dicembre al 1° gennaio, selezionati da NapoliToday:

SPECIALE NOTTE DI CAPODANNO

- CONCERTO IN PIAZZA DEL PLEBISCITO, FUOCHI A MARE E DISCOTECA ALL’APERTO

Sarà ancora il suggestivo scenario della Piazza del Plebiscito ad ospitare il grande concerto del 31 dicembre a Napoli, per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. A tenere le redini della grande serata, la travolgente musica del collettivo dei "Terroni Uniti". Tantissimi gli ospiti musicali che si alterneranno sul palco della splendida piazza napoletana. Previsti inoltre collegamenti in diretta con l’emittente radiofonica Rtl 102.5

A seguire, a Castel dell’Ovo all’1.30, in programma il tradizionale e suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio a mare.

I festeggiamenti per la notte di San Silvestro proseguono sul Lungomare di Napoli dove, dalle 00:30 e fino all'alba, saranno allestite quattro discoteche all’aperto: alla Rotonda Diaz (Techno House), a Piazza Vittoria (Live Music ed Animazione), su Via Partenope (Latino Americano), e al Borgo Marinari (Revival '70 e '80)

- CAPODANNO ALL'AUGUSTEO CON SAL DA VINCI

L’artista sarà al Teatro Augusteo di Napoli la notte di Capodanno (1° gennaio ore 01.30) con la nuova edizione dello spettacolo musicale "Italiano di Napoli", scritto insieme ad Alessandro Siani

- CAPODANNO CON “DIGNITA’” AL BELLINI

La notte del 31 dicembre (inizio ore 23), al teatro Bellini di Napoli, replica (in edizione speciale) dello spettacolo “Dignità Autonome di Prostituzione”

1 GENNAIO: CIMENTO INVERNALE E CONCERTI DEL PRIMO DELL’ANNO

- TUFFO AUGURALE ALLA ROTONDA DIAZ

Il 1° gennaio torna il tradizionale appuntamento con il Cimento Invernale, il tuffo augurale di inizio anno. Appuntamento alle ore 12 alla Rotonda Diaz

- CONCERTO DI CAPODANNO DELLA NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI

Torna per la 23esima volta l'ormai tradizionale Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti. La formazione napoletana - recentemente premiata in Cina in occasione degli Oscar della Lirica di Hainan - brinderà all'anno nuovo l'1 gennaio 2018 alle 19.30 presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli con l'appuntamento attesissimo dal pubblico napoletano e dai turisti in città.

- CONCERTO DI CAPODANNO AL TEATRO DELLE PALME

Celebri melodie, walzer di Strauss, operetta, brindisi, canzoni classiche napoletane e colonne sonore saranno in programma per iniziare alla grande il nuovo anno al teatro delle Palme di Napoli. Oltre a grandi musicisti e cantanti, tra gli ospiti anche l’attore Patrizio Rispo.

- CONCERTO DI CAPODANNO A SAN LORENZO MAGGIORE

Il primo gennaio 2018 si festeggia il nuovo anno nel suggestivo Complesso di San Lorenzo Maggiore, in piazza San Gaetano 316, , con l’ensemble d’archi e fiati “Amici del ‘700 Napoletano” ed eccellenti solisti. L'Ensemble si esibirà in un programma che va da Strauss, Mozart, Schubert, Bellini, Verdi, Mascagni, Vivaldi, Joplin.