Week end della Befana a Napoli: cosa fare dal 5 al 7 gennaio

Musei gratis, spettacoli teatrali, concerti, visite guidate, mostre e tanti appuntamenti per l'Epifania adatti a grandi piccini: week end ricco di iniziative a Napoli e in provincia.

Ecco 10 eventi da non perdere, dal 5 al 7 gennaio 2018, selezionati da NapoliToday, più uno speciale dedicato al giorno della Befana:

SPECIALE EPIFANIA 6 GENNAIO 2018

- GRANDE FESTA DELLA BEFANA IN PIAZZA DEL PLEBISCITO

Anche quest'anno si torna a festeggiare l'Epifana in piazza del Plebiscito con la distribuzione di doni e dolciumi per tutti i bambini e tante sorprese.

- FESTA DELLA BEFANA A CITTA' DELLA SCIENZA

Dalle 10 alle 18, una giornata all’insegna della scienza e del divertimento, nella tradizione di Città della Scienza: laboratori, esperimenti, osservazione delle stelle e 3 science show per grandi e piccoli.

- "CON LA LUNA PER MANO": SPETTACOLO A PIAZZA FORCELLA

Allo Spazio Comunale "Piazza Forcella", alle ore 11, appuntamento con la compagnia "I teatrini" per uno spettacolo magico, divertente e gratuito.

- GRANDE FESTA DELLA BEFANA AL PAREO PARK

Appuntamento il 5, 6 e 7 gennaio al Pareo Park di Licola per festeggiare la Befana. Tra le tante iniziative in programma, piccoli e grandi visitatori potranno recarsi presso il Post Office per inviare letterine con i buoni propositi per l’anno appena iniziato e nella Baita delle Favole potranno assistere ai tributi live dedicati a Biancaneve, la principessa Vaiana, La Bella e la Bestia e Peter Pan.

- LA BEFANA A NAPOLI: PERCORSO MAGICO TRA MASANIELLO, GRAZIE ED ESECUZIONI

Alle 10.30, suggestiva visita guidata proposta dall'associazione Secreta Neapolis, alla scoperta della storia di Piazza Mercato, dove ogni anno - nella notte della Befana - si danno appuntamento tutti i venditori di dolciumi e caramelle, calze e carbone. Info e prenotazione (obbligatoria) secretaneapolis@libero.it oppure al 3396479607(anche whatsapp).

- LUCI DI SCAMPIA: CONCERTO GRATUITO DI FRANCO RICCIARDI

Alle 21.00, l'artista napoletano si esibirà gratuitamente in piazza Giovanni Paolo II ribattezzata Ciro Esposito. Con lui, sul palco, si alterneranno voci della canzone napoletana e italiana con cui ha collaborato nei suoi dischi.

- CONCERTO GOSPEL DELL’EPIFANIA A SANTA CHIARA

Al Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli, il Singin' Glory Gospel Choir, diretto dal Maestro Vittorio Galdi, trasporterà i presenti in un mondo fatto di ritmo, voce e gioia per salutare le festività trascorse e dare il benvenuto al 2018.