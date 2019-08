Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 9 all'11 agosto

Fine settimana ricco di iniziative in città e in provincia tra teatro, musica, festival, arte, cultura, enogastronomia, cinema sotto le stelle, visite guidate e tanti eventi per la Notte di San Lorenzo

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 9 all’11 agosto:

1. Domenica gratuita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

L’11 agosto porte aperte al MANN. Un'occasione da non perdere per visitare le collezioni e le diverse mostre ospitate dal museo partenopeo. In particolare, segnaliamo "Mann on the Moon", un'originale e ingegnosa mostra che celebra i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna. L’ingresso al museo sarà gratuito anche domenica 18 e domenica 25 agosto.

2. Notte di San Lorenzo a Capodimonte tra arte, stelle e musica

Un 10 agosto tra cultura e musica al Museo di Capodimonte che sarà aperto in via straordinaria di sera al costo di un solo euro (dalle 19.30 alle 22.30 - con chiusura biglietteria alle ore 21.30). Sul Belvedere del Real Bosco, invece, spazio alla musica con il concerto gratuito di Canzoni Napoletane a lume di candela a partire dalle ore 21

3. Sagra del Mare Flegrea

Dall’8 all’11 agosto torna, a Monte di Procida, l’atteso appuntamento enogastronomico. Nello scenario suggestivo dell'insenatura di Acquamorta, si potranno gustare anche quest'anno le prelibatezze della gastronomia flegrea, accompagnate da vino locale e tanta musica

4. Estate al Cortile 2019

II Cortile della Real Casa Santa dell'Annunziata aprirà al pubblico il suo magnifico cancello cinquecentesco e si trasformerà, ancora una volta, in uno spazio dedicato alla musica e al teatro, palcoscenico di eccezione su cui si esibiranno per undici serate di seguito i grandi interpreti della tradizione classica napoletana. Sabato 10 agosto protagonista Mario Maglione con ‘E stelle ‘e Napule, mentre domenica 11 ci sarà Patrizia Spinosi con “Il mare di fronte. Cantando Napoli dall’altra parte”

5. Stelle e Bollicine: notte di San Lorenzo alle Terme

Il 10 Agosto per la notte di San Lorenzo, Il Parco Benessere delle Terme di Agnano accoglie Stelle e Bollicine. L’osservazione della volta celeste sarà accompagnata dalla degustazione di vino e bollicine e dalla musica live di Francesco Pezzella al sax e Paola D'Ambrosio al violino. Durante la serata gli ospiti potranno utilizzare le piscine termali, la piscina di acqua dolce, la sauna finlandese e, per chi volesse, prenotare i trattamenti della sala massaggi

6. Ridere 2019 al Maschio Angioino

Dal 9 agosto, nel cortile di Castel Nuovo, torna l’appuntamento con il Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret. Si parte venerdì con Ciro Ceruti con lo spettacolo “La tempesta perfetta”. Il 10 Agosto sarà la volta di “C’era una volta il festival” una passerella musicale condotta da Edda Cioffi con i testi e la regia di Maurizio Palumbo e l' Orchestra diretta dal maestro Peppino Fiscale. Domenica 11 agosto, invece, protagosnista Natale Galletta con “Cuore e canto”

