Gli eventi del fine settimana a Napoli: cosa fare in città dall'8 al 10 marzo

Ricco di eventi questo weekend partenopeo tra musica, arte, teatro, festival, suggestive visite guidate, iniziative per i più piccini e i tanti eventi dedicati alla Giornata Internazionale della Donna

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, dall’8 al 10 marzo, selezionati da NapoliToday:

1. SETTIMANA DEI MUSEI, INGRESSO GRATIS FINO A DOMENICA

Dal 5 al 10 marzo, anche a Napoli ingresso gratuito nei musei statali per la “Settimana dei Musei”. Tra i tanti siti che apriranno gratuitamente le proprie porte al pubblico, segnaliamo il Museo Archeologico Nazionale e il Museo di Capodimonte

2. INT ‘O RIONE: GRANDE EVENTO LIVE AL PALAPARTENOPE

Il meglio della scena Urban Napoletana tutta insieme, l'8 marzo, live al Palapartenope di Napoli. A far cantare e ballare il pubblico saranno la voce e le note di Franco Ricciardi, Ivan Granatino, Ntò, Geôlier, Vale Lambo, Samurai Jay, Bl4ir, Vincenzo Bles, Nicola Siciliano, Lele Blade e Paky G. A presentare la serata, Gigio Rosa con il dj set di Gigi Soriani

3. LE STELLE SONO DONNE

All'Osservatorio Astronomico di Capodimonte speciale appuntamento l’8 marzo, per la Giornata Internazionale della Donna, dal titolo "Le stelle sono donne". Tre i turni di visita: alle 19:30, alle 20:30 e alle 21:30. In programma una lezione al planetario "Jurij Gagarin" e osservazioni astronomiche ai telescopi, in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani. L’evento ha un costo di soli 5 euro. Per partecipare è necessaria la prenotazione

4. PAOLO CAIAZZO IN SCENA ALL’AUGUSTEO

Al Teatro Augusteo di Napoli, da venerdì 8 a domenica 17 marzo 2019, sarà in scena Paolo Caiazzo con lo spettacolo “Non mi dire te l’ho detto”, un’attualissima commedia degli equivoci, con un ritmo frenetico di gag, battute e colpi di scena

5. VESUVIUS 79 D.C., SPETTACOLO GRATUITO ALLA REGGIA DI QUISISANA

Sabato 9 marzo, appuntamento con Vesuvius 79 d.C., lo spettacolo con la ricostruzione in 3d e reading per rivivere la drammatica eruzione che seppellì Pompei ed Ercolano, ospitato in una location d’eccezione: la Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia

6. NAPOLI, FANTASMI E ALTRE STORIE: VISITA TETRALIZZATA A SAN LORENZO MAGGIORE

Sabato 9 marzo, NarteA propone presso il Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, negli spazi della Neapolis sotterrata, la visita guidata teatralizzata Napoli, fantasmi ed altre storie, per raccontare un luogo della città antica, che costituisce uno dei vertici magici del capoluogo partenopeo. Misteri, leggende e segreti che si rincorrono nel centro storico di Napoli, sono raccontati nei testi scritti e diretti da Febo Quercia, come una sorta di itinerario del mistero, in un edizione dedicata agli spiriti più rivoluzionari della città.

