Week end dell'Immacolata a Napoli: cosa fare dall'8 al 10 dicembre

Concerti, fiere, spettacoli, suggestive visite guidate, street food, mostre, festival, e tante iniziative già in tema natalizio dedicate a grandi e piccini: tutto da vivere questo lungo week end dell’Immacolata a Napoli e in provincia.

Partiamo subito col segnalare un importante appuntamento con la solidarietà che si ripete anche quest’anno: quello con le Stelle di Natale dell’AIL - Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Tante le piazze partenopee in cui, l’8 dicembre, sarà possibile contribuire acquistando una Stella di Natale (cliccate qui per l’elenco completo).

Ed ecco 12 eventi da non perdere, dall’8 al 10 dicembre, selezionati da NapoliToday:

1. STREET FOOD PARADE – CHRISTMAS EDITION

Divertimento e gusto in Piazza Dante con un programma di eventi gratuiti all’insegna dell’enogastronomia, dal 7 al 10 dicembre. Quattro giorni con 30 truck e stand con cucine a cielo aperto italiane e internazionali

2. “TU SCENDI DALLE SCALE”

Dal 3 dicembre al 7 gennaio, torna l’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Ambiente e dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune e dal Coordinamento Scale di Napoli. Per un mese sei associazioni animeranno sei scalinate storiche della città con visite guidate, passeggiate letterarie e spettacoli, per riscoprire la bellezza del paesaggio, la cultura popolare, la storia del territorio e ritrovare l’identità della città (clicca qui per le visite guidate in programma questo fine settimana)

3. NAPOLI CHRISTMAS FESTIVAL

Al via, dal 6 dicembre, un mese di eventi, spettacoli, attrazioni, gastronomia, giostre e mercatini nel grande Parco di Natale allestito all’interno della Mostra D’Oltremare di Napoli.

4. CONCERTI DELL’IMMACOLATA

L'8 dicembre, appuntamento alle 19.30 al Complesso di S. Anna dei Lombardi, nella splendida Sala Cinquecentesca del Vasari, dove l'Associazione Culturale Noi per Napoli promuove il Concerto dell’Immacolata, in occasione dell'inizio delle festività natalizie. Il concerto sarà preceduto da una visita guidata.

Suggestivo Concerto dell’Immacolata anche al Complesso di San Lorenzo Maggiore, dove alle 19.30 si esibirà L’Orchestra “Amici del ‘700 Napoletano”

5. “INCANTESIMI IN FLORIDIANA”: IN MOSTRA IL MAGICO MONDO DI HARRY POTTER

Al Museo Duca di Martina, una mostra tutta dedicata al magico mondo del maghetto creato da J.K. Rowling6.

6. BLIND VISION, "VIAGGIO DI LUCE IN ONORE DI CHI NON LA VEDE

Dal 7 dicembre e per tutto il periodo delle festività natalizie, Piazza dei Martiri accoglierà l’installazione multimediale dell’artista napoletana Annalaura di Luggo che esplora la modalità di percezione del mondo dei non vedenti unendo ricerca artistica e impegno sociale.

