Cosa fare a Napoli nel weekend dell'8 marzo

Notte d’arte al femminile, mostre, visite guidate e tanti eventi dedicati alla Giornata Internazionale della Donna: fine settimana ricco di iniziative a Napoli.

In città è possibile prendere parte a diversi eventi, anche se con tutte le dovute precauzioni al fine di rispettare le indicazioni governative.

Ecco 10 consigli su cosa fare in città dal 6 all’8 marzo:

1. Alla scoperta del Miglio Sacro

Domenica 8 marzo torna l'appuntamento con l'itinerario lungo un miglio, alla scoperta dei tesori del Rione Sanità. Percorrere il Miglio Sacro significa attraversare il Rione Sanità, dove hanno abitato i popoli a sud e ad est di Napoli, dagli africani ai cinesi, e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Un luogo dove oggi le chiese non sono soltanto gallerie d'arte, ma case di accoglienza, di pace e di progettazione

2. Roadbook sulle tracce di Lila e Lenù

A conclusione della seconda stagione de "L'amica geniale", per rievocare le vicende di Elena e Lina, domenica 8 marzo alle 11.00 NarteA propone il roadbook "Frammenti geniali", ideato per condurre i visitatori di Napoli sulle tracce delle protagoniste del romanzo della Ferrante

3. Street Art is woman

Napoli Tour in-canto propone, per domenica 8 marzo, un itinerario guidato alla scoperta delle donne che si cimentano in un tipo di arte contemporanea e sempre più diffusa e di cui Napoli sta pian piano diventando protagonista: la Street Art. A ogni tappa è prevista una performance musicale, un omaggio al luogo, all'artista, una performance site specific osmotica e in connessione con il racconto, per dare una visione a tutto tondo delle donne di oggi. Contatti: napolitourincanto@gmail.com

4. Due mostre da non perdere al MANN

- Lascaux 3.0: l’esposizione, per la prima volta in Italia, è un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo: grazie alle moderne tecnologie, nelle sale del sito partenopeo, sono riprodotti gli ambienti e le straordinarie pitture rupestri delle famose Gr otte di Lascaux, capolavoro dell’Uomo di Cro-Magnon scoperto in Francia nel 1940

- Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo: 400 reperti in esposizione, 9 sezioni espositive e un focus sul porto antico di Napoli. La mostra sarà visitabile fino al 9 marzo

5. Passeggiata sulle orme delle ‘Donne Moderne’ di Napoli

Artemisia Gentileschi, Elena Gubitosi, Gae Aulenti, Matilde Serao, Elvira Notari. Registe, architette, musiciste, artiste, scrittrici che hanno contribuito ad accrescere il patrimonio culturale mondiale, e che sono in qualche modo legate alla nostra città. Ecco le ‘donne moderne’ le cui storie si scopriranno con l’itinerario guidato attraverso il centro storico di Napoli, proposto da Econote per l’8 marzo

