Weekend dell'Immacolata a Napoli: cosa fare in città dal 6 all'8 dicembre

Con il fine settimana dell’Immacolata partono ufficialmente le festività natalizie. Napoli le accoglie con un weekend tutto da vivere tra musica, arte, teatro, fiere, itinerari guidati, mercatini ed eventi dedicati ai più piccini

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, dal 6 all’8 dicembre in città e in provincia, selezionati da NapoliToday:

1. “Sanità Tà Tà”, notte di musica e cultura

Torna l'evento più colorato del Rione Sanità. L’intero quartiere sarà invaso da musica e performance artistiche con sei stage installati in vari punti del Rione, da piazza Sanità fino a via Vergini o Palazzo Sanfelice. I palchi ospiteranno i molteplici artisti che offriranno alla città la loro musica e accompagneranno il pubblico in un tour tra le bellezze del rione e le botteghe dei commercianti. L’evento è gratuito

2. Festival delle Scale di Napoli

Al via l' ottava edizione di “Tu scendi dalle scale” - Festival delle Scale di Napoli, un ricco calendario di appuntamenti lungo le scale della città che collegano la zona collinare al Centro Storico della città e che saranno animate da iniziative, trekking urbano, passeggiate letterarie e musicali e momenti di riflessione, conoscenza e valorizzazione

3. Notre Dame de Paris

Torna a teatro Notre Dame de Paris, l’opera moderna più famosa al mondo tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche originali di Luc Plamondon. A Napoli sarà in scena al Palapartenope dal 4 all’8 dicembre

4. Visita e Concerto nella suggestiva Sala Vasari

L'8 dicembre, nel suggestivo Complesso di Sant'Anna dei Lombardi, l'Associazione Culturale Noi per Napoli propone il Concerto dell'Immacolata con l'esecuzione di un repertorio che comprende le più belle ed immortali melodie mariane. Il concerto sarà preceduto dalla visita guidata al sito, della Sala Vasari e dell'Ipogeo. L'iniziativa la finalità benefica di donare alla mensa dei senzatetto della Caritas di Santa Chiara, in Piazza del Gesù a Napoli, generi di prima necessità

5. Mercatini di Natale a Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna ad accogliere i “Mercatini di Natale Napoli”. Gli ampi spazi del sito museale fanno da scenario alle tipiche casette di legno, decorate e illuminate a festa, ricolme di addobbi ed oggetti di ogni genere. I visitatori potranno anche visitare le storiche locomotive, divertirsi con spettacoli e intrattenimento e assaggiare prodotti di eccellenza del territorio

6. Lina Sastri in concerto gratuito

La grande artista partenopea si esibirà l'8 dicembre alle 20 presso la Collegiata Santa Maria delle Grazie a Marigliano, nell'ambito della rassegna natalizia del Comune.

