Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare dal 31 maggio al 2 giugno

Musica, arte, festival, cinema all'aperto, iniziative dedicate alla mobilità sostenibile, al benessere e anche ai più piccini: ricchissimo di eventi questo fine settimana a Napoli e in provincia.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 31 maggio al 2 giugno:

1. Napoli Bike Festival 2019

VIII edizione per il grande evento partenopeo dedicato alla promozione della cultura della bicicletta. Quest’anno il Festival si terrà il 2 giugno presso l’ex Area Nato di Bagnoli e sarà “La festa della Repubblica delle biciclette”. Il Village, a ingresso gratuito, si aprirà alle ore 10 e andrà avanti fino alle 20 tra bici, natura, buon cibo, sport e cultura. In programma anche performance e concerti

2. Jovine in concerto per il Nisida Live Festival

Al via domenica al Neasy di Coroglio, la rassegna che per il mese di giugno prevederà concerti, mostre fotografiche, presentazioni di libri, djset e aperitivi. Protagonista della prima serata è Valerio Jovine con “on the riddim”, il progetto che vede l’artista cantare i suoi pezzi più famosi in dj-style. Entro le 22 l’ingresso è gratuito. L’apertura della rassegna era inizialmente prevista per il 26 maggio, ma la manifestazione è stata rinviata al 2 giugno a causa del maltempo

3. I musei da vistare gratis domenica 2 giugno

Festa della Repubblica tra arte e cultura a Napoli. Diversi i musei che, domenica 2 giugno, apriranno le proprie porte gratuitamente a cittadini e turisti: Certosa e Museo di San Martino, Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento, Museo Pignatelli, Palazzo Zevallos Stigliano, Museo di Capodimonte e Museo Madre

4. Open Day all’ex Base Nato, al via la stagione 2019

Concerti, dj set, cinema all'aperto, teatro, area food, mercatini e molto altro: torna a vivere l'ex area Nato di Bagnoli. La stagione 2019 parte il primo giugno con un Open Day a ingresso gratuito (dalle ore 17). Le iniziative andranno avanti per tutto il mese di giugno e quello di luglio.

5. Flower Power, la festa di Ibiza arriva al Nabilah

Domenica 2 giugno, la festa più colorata dell'anno porta l'essenza hippie di Ibiza degli anni Sessanta e Settanta direttamente al Nabilah di Bacoli

6. Festa a Vico, la grande kermesse gastronomica

A Vico Equense torna "Festa a Vico". Giunta alla sua 17esima edizione, la kermesse promette anche quest'anno grandi novità e soprattutto cibo di altissima qualità. L'appuntamento è per il 2,3 e 4 giugno. Il 'mood' di questa attesa edizione, lanciato dallo chef stellato Esposito è 'Vi stupiremo con la bontà'. Come ogni anno, il calendario è ricco di eventi, iniziative e protagonisti. Domenica sera la manifestazione si apre con ‘La Repubblica del Cibo’: chef provenienti da tutta Italia realizzano i loro piatti all’interno e all’esterno delle botteghe del paese animando strade, giardini e palazzi del centro cittadino. Ancora una volta, inoltre, la festa sarà anche all’insegna della solidarietà, con fondi destinati a finalità benefiche.

