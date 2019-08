Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 30 agosto al 1° settembre

Fine settimana ricco di iniziative in città e in provincia tra teatro, musica, arte, cultura, enogastronomia, cinema sotto le stelle, visite guidate.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 30 agosto al 1° settembre

1. Bufala Fest sul Lungomare di Napoli

Dal 31 agosto all’8 settembre, sul lungomare di Napoli torna il Villaggio del Gusto di ‘Bufala Fest – non solo mozzarella’ con un fitto cartellone di eventi e iniziative oltre ai tanti stand con le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. Per quanto riguarda gli spettacoli serali, si inizia sabato 31 agosto con gli speaker e gli artisti di Radio Marte che si alterneranno sul palco per uno show irriverente e travolgente. Domenica 1° settembre, spazio al sound impetuoso della musica trap con Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster. L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli show coking dei chef stellati.

2. Domenica gratuita al Museo di Capodimonte tra arte e musica

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, il primo settembre, appuntamento con la domenica a ingresso gratuito. Un'occasione preziosa per visitare la collezione Farnese e la Galleria delle cose rare e preziose e Canova un restauro in mostra, la Galleria delle arti a Napoli dal Duecento al Settecento con la Flagellazione di Caravaggio, le mostre Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere e Jan Fabre Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue. Inoltre, come ogni weekend, la Compagnia Arcoscenico accoglierà i piccoli ospiti con attività di animazione a cura dell’Associazione MusiCapodimonte e il M° Rosario Ruggiero allieterà il pubblico con la sua musica.

3. Classico Contemporaneo: musica e spettacoli al Chiostro di San Domenico Maggiore

Ultimi appuntamento con la rassegna di musica e teatro che propone i grandi classici in chiave contemporanea. Sabato e domenica, alle 21:30, in scena EDIPO RE(O) tratto da Sofocle con la drammaturgia e regia Gianmarco Cesario

4. Jazz a Surriento: Javier Girotto in concerto gratuito

Venerdì 30 agosto, alle 21, nel chiostro di San Francesco a Sorrento, speciale appuntamento con la grande musica, a ingresso libero. Sul palco Igor Caiazza alla batteria, Alessandro La Corte al pianoforte acustico, Rocco Zaccagnino alla fisarmonica, Aldo Vigorito al contrabbasso e un ospite eccezionale come Javier Girotto, con il suo sassofono.

5. Passeggiate notturne ai siti vesuviani

Tornano i percorsi illuminati nei siti archeologici vesuviani, nell’ambito dei progetti di valorizzazione 2019, promossi dal Ministero per i beni e le attività culturali. Gli scavi di Pompei e la villa di Poppea ad Oplontis, la Villa S. Marco a Stabia e l’Antiquarium di Boscoreale saranno illuminati e aperti al pubblico venerdì e sabato - dalle ore 20,30 alle 22,30 (ultimo ingresso ore 22,00).

6. Cinema all’aperto, Arena Modernissima al Parco del Poggio

Prosegue fino all’8 settembre la rassegna di cinema “sotto le stelle” al Parco del Poggio di Capodimonte. Venerdì in programma Gotti, sabato Birba e domenica Il traditore

