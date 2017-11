Cosa fare a Napoli dal 3 al 5 novembre: gli appuntamenti del fine settimana

Domenica ingresso gratuito in musei e parchi dello Stato. Alla Basilica dello Spirito Santo da non perdere la mostra "L'Esercito di Terracotta". Per i più golosi, l'appuntamento è a piazza Carità con la Festa del Cioccolato