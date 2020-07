Musica, arte e spettacoli all'aperto: cosa fare nel weekend a Napoli

Riapre la straordinaria area marina della Gaiola, al via rassegne di teatro e musica all'aperto, speciali percorsi ai siti archeologici, tanti anche i musei e le mostre da visitare. Tutto secondo le norme anti-contagio, per un fine settimana partenopeo da vivere tra bellezza e sicurezza.

Ecco i nostri 10 consigli su cosa fare (e vedere) a Napoli e provincia dal 3 al 5 luglio:

1. Al Maschio Angioino parte la rassegna ‘Scena Aperta’

E’ affidato alla firma di Pappi Corsicato – sue regia, scene e costumi – lo spettacolo di apertura della rassegna, La Chunga di Mario Vargas Liosa nella traduzione di Ernesto Franco, in prima nazionale il 3, 4 e 5 luglio, sempre alle 21.00. In scena Cristina Donadio nel ruolo di La Chunga, padrona della locanda, Francesco Di Leva in quello di Josefino, marinaio avventore della locanda, con Irene Petris in quello della giovane Mèche, Simone Borrelli nei panni di Scimmia, Antonio Gargiulo in quelli di José e Daniele Orlando di Lituma.

2. Riapre il Parco Sommerso della Gaiola

Da venerdì 3 luglio sarà di nuovo consentito l’accesso – rigorosamente su prenotazione tramite App scaricabile dal sito areamarinaprotettagaiola.it- alla meravigliosa riserva marina partenopea. L’accesso alla spiaggia è consentito fino ad un massimo di 75 persone in presenza contemporanea per ogni turno, che sono previsti dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, il Parco chiuderà alle ore 19.00. Clicca qui per tutte le informazioni

3. Musica al Centro Antico con la Nuova Orchestra Scarlatti

Una rassegna musicale di cinque appuntamenti con programmi che spaziano tra classico, opera e musica latinoamericana, per arricchire di svago e cultura le sere dell’estate partenopea. Si inizia sabato 4 luglio 2020 alle ore 19:00 nel Cortile di San Lorenzo Maggiore, in Piazza San Gaetano, con Euterpe & Terpsicore. L’ingresso è gratuito fino esaurimento posti, tutti distanziati e in sicurezza, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a info@nuovaorchestrascarlatti.it

4. Spettacolo di luci della Fontana dell'Esedra alla Mostra D’Oltremare

Sono partiti gli appuntamenti estivi nel Parco della Mostra D’Oltremare che resterà aperto fino alle 23. Nel weekend, sarà possibile assistere allo straordinario spettacolo di luci della Fontana dell'Esedra (tutti i venerdì, sabato e domenica alle ore 22:00)

5. Viaggio nel percorso archeologico sotterraneo del Rione Terra

Riapertura in sicurezza anche per il suggestivo Percorso Archeologico del Rione Terra a Pozzuoli. Un viaggio sotterraneo nell’antica colonia romana, Puteoli, divenuta presto porto commerciale di Roma. Il percorso è situato sotto la rocca di tufo che domina il golfo di Pozzuoli e si sviluppa lungo gli assi principali della città romana, cardini e decumani. Il visitatore, passeggiando lungo le strade dell’antica Puteoli, verrà affascinato dall’architettura dei numerosi edifici, dai depositi di grano, dal forno per la lavorazione e la cottura del pane (pistrinum) con le macine quasi intatte, dai criptoportici, dalle botteghe e dai magazzini. Varcando il portale di Palazzo De Fraja - Frangipane il tempo si ferma. Si accede alla Puteoli del 194 a.C. La vitalità del porto, usi e costumi del tempo, la natura vulcanica che inquieta la terra: il visitatore sarà catapultato in un viaggio fantastico nella città, porto del Mediterraneo in età augustea, che si snoda nella pancia di quella del Seicento. Info e prenotazioni allo 081.199.36.286/287 - E-mail: rioneterra@turismoeservizi.com o sul sito www.turismoeservizi.it

