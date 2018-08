Gli appuntamenti del fine settimana a Napoli: cosa fare dal 3 al 5 agosto

Agosto 2018 a Napoli (e in provincia) si apre con un fine settimana tutto da vivere tra musica, arte, teatro, cinema, enogastronomia, festival, musei gratis e suggestive visite guidate.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, dal 3 al 5 agosto, selezionati da NapoliToday:

1. DOMENICA AL MUSEO

Il 5 agosto tutti i musei e le aree archeologiche statali d’Italia saranno visitabili gratuitamente. Anche Napoli non farà eccezione, tanti i siti partenopei di grandissimo fascino e suggestione che apriranno gratis le proprie porte al pubblico.

2. CLASSICO CONTEMPORANEO, TEATRO E MUSICA AL CHIOSTRO

Al Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore torna la rassegna di musica e teatro Classico Contemporaneo. Tra gli spettacoli in programma questo fine settimana, segnaliamo “Mi chiamano Mimì – Mia Martini tra prosa e musica” (sabato 4 agosto ore 21.30)

3. LA NOTTE DELLE CANDELE NELLA SPIAGGIA DELLE FATE

Il 4 agosto dalle 21.30, con "La notte delle Candele nella spiaggia delle fate" è festa d'estate al Panorama Beach Club di Bacoli. Un evento che condurrà tutti i presenti, per una sera, in una favola in riva al Mare: la notte sulla spiaggia illuminata da tante candele con le luci della costa dell'sola d'Ischia come sfondo, le fate appariranno come un sogno tra favola e realtà. Lo spettacolo è liberamente tratto dalla commedia di Shaekspear "Sogno di una notte di mezza estate"

4. SAGRA DEL MARE FLEGREA E JAMES SENESE LIVE

L’atteso appuntamento gastronomico giunge alla sua XXX edizione e si terrà dal 2 al 5 agosto, come sempre a Monte di Procida, la "terrazza dei Campi Flegrei". Nello scenario suggestivo dell'insenatura di Acquamorta, si potranno gustare anche quest'anno le prelibatezze della gastronomia flegrea, accompagnate da vino locale, musica e tammorre. Tra gli ospiti, James Senese Napoli Centrale (il 3 agosto)

5. BRIVIDI D’ESTATE ALL’ORTO BOTANICO

L'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli torna a essere il palcoscenico naturale per la rassegna di giochi, musica e teatro “Brividi d’Estate ”. Questo fine settimana in programma “Lettera a un bambino mai nato” di Oriana Fallaci (3 e 4 agosto).

6. PASSEGGIATE NOTTURNE AI SITI ARCHEOLOGICI VESUVIANI ILLUMINATI

Tornano i percorsi illuminati nei siti archeologici vesuviani, nell’ambito dei progetti di valorizzazione 2018 promossi dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il sito di Pompei, la villa di Poppea ad Oplontis, l’Antiquarium di Boscoreale e per la prima volta la Villa S. Marco a Stabia saranno illuminati per l’occasione il venerdì e il sabato dalle ore 20,30 alle 23,30



