Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 28 febbraio al 1° marzo

Ricco di appuntamenti questo fine settimana a Napoli tra musica, arte, teatro, incontri e suggestive visite guidate gratuite.

Ecco 12 eventi da non perdere dal 28 febbraio al 1° marzo, selezionati da NapoliToday:

1. Giornata Internazionale della Guida Tursitica, tanti itinerari gratuiti a Napoli

Dedicata all’idea di un turismo sostenibile con 36 visite guidate gratuite, in 32 itinerari, distribuite tra sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, si festeggia in Campania l’edizione 2020 della Giornata Internazionale della Guida Turistica. Tanti i suggestivi percorsi in programma a Napoli (clicca qui per i dettagli)

2. Lezioni di Storia Festival 2020

A Napoli dal 27 febbraio al 1° marzo ospiti eccezionali provenienti da tutta Europa si confronteranno nelle varie sedi del festival, principale delle quali è il Teatro Bellini. Tema di questa seconda edizione: ‘Noi e loro’, sviluppato nelle forme più diverse attraversando letteratura, arte, cinema, fumetti e musica. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito fino a esaurimento posti (clicca qui per i dettagli)

3. L’Oro di Napoli al Trianon

L’Oro di Napoli arriva in teatro, al Trianon Viviani (in scena da giovedì 27 febbraio fino a domenica 1 marzo). La raccolta di racconti di Giuseppe Marotta, divenuta popolare con il film omonimo di Vittorio De Sica del 1954, è ora una commedia con musica in due atti, riscritta per il palcoscenico da Manlio Santanelli con la regia di Nello Mascia

4. Una serata al Nest con Marco D’Amore

Attore, regista e interprete di personaggi noti al pubblico nazionale e internazionale, Marco D’Amore sarà il protagonista del format “Una serata al Nest con” domenica 1 marzo ore 21, per svelare alcuni aspetti di se e del proprio lavoro, del duro lavoro che necessita ogni grande carriera teatrale e cinematografica“

5. L’amica geniale, passeggiata letteraria al centro storico

Sull’onda del grande e meritato successo della seconda stagione de L’amica geniale, sabato 29 febbraio, torna il tour di maggior successo dell'Associazione ArteMiss - A caccia di Capolavori!, quello dedicato a Lila ed Elena e ai luoghi napoletani in cui la storia di Elena Ferrante si svolge

6. Al MANN la mostra dedicata alle Grotte di Lascaux

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la mostra “Lascaux 3.0”. L’esposizione, per la prima volta in Italia, è un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo: grazie alle moderne tecnologie, nelle sale del sito partenopeo, sono riprodotti gli ambienti e le straordinarie pitture rupestri delle famose Gr otte di Lascaux, capolavoro dell’Uomo di Cro-Magnon scoperto in Francia nel 1940

