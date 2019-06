Concerti, sagre e spettacoli: gli eventi dell'ultimo weekend di giugno a Napoli

A Napoli giugno si chiude con un fine settima ricco di iniziative tra teatro, musica, festival, mostre, cultura, cinema sotto le stelle, sagre e tanto altro.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 28 al 30 giugno, in città e provincia:

1. Brividi d’Estate 2019

E’ dedicata al “sogno”, declinato in tutte le sue possibili sfumature, la rassegna di giochi e teatro “Brividi d’Estate”, che, da sabato 29 giugno alle ore 21.00, tornerà ad animare, con le sue storie, l'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli. A inaugurare la programmazione è Vipera di Maurizio de Giovanni (in replica fino al primo luglio)

2. Calcutta in concerto all’ex Base

Concerti, dj set, cinema all'aperto con due schermi sotto le stelle, teatro, area food e molto altro: torna a vivere l'ex area Nato di Bagnoli con una ricchissima rassegna estiva. Dopo il live di Luché del 6 giugno, il secondo ospite musicale è Calcutta. L'appuntamento è per il 28 giugno

3. Napoli Teatro Festival Italia 2019

Andrà avanti fino al 14 luglio, la dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la terza diretta da Ruggero Cappuccio. Oltre 150 eventi, per 37 giorni di programmazione, distribuiti in 40 luoghi tra Napoli e altre città della Campania

4. Nisida Live Festival, party di chiusura con la Uanema Orchestra

Domenica 30 giugno ultimo appuntamento con la quarta edizione del Nisida Live Festival, la manifestazione che per tutto giugno ha previsto concerti, mostre, presentazioni e aperitivi. Per il Final Season Party il Neasy di Coroglio ospiterà il live della Uanema Orchestra: i ritmi travolgenti e le sonorità swing della formazione, costituitasi a Napoli nel 2012, daranno vita a uno spettacolo di grande impatto, che farà rivivere le atmosfere delle "ballroom" di New York o New Orleans rendendo impossibile non farsi coinvolgere

5. Festival della Cistecca Montese

Dal 27 al 30 giugno, nella splendida terrazza naturale di Monte di Procida in via Panoramica, si terrà la IV edizione del “Festival della Cistecca”, evento gastronomico atteso dagli amanti del panino di qualità e del buon cibo di strada. Oltre al gustoso panino con la Cistecca Montese, sarà possibile degustare una speciale pizza cotta nel forno a legna e farcita con la cistecca e i deliziosi ravioli ripieni di cistecca, il tutto accompagnato da ottima birra, vino e da tanto intrattenimento, con musica dal vivo suonata dalle migliori cover band campane

6. Poesia, musica e gastronomia per le Celebrazioni Leopardiane a Villa delle Ginestre

Il 29 e 30 giugno, due giorni di eventi tra ricordi del poeta, momenti di spettacolo, degustazioni e visite guidate, in programma alla Villa delle Ginestre di Torre del Greco dove Giacomo Leopardi dimorò e compose “La ginestra” e “Il tramonto della luna”. Tra gli ospiti Davide Rondoni, Marina Bruno e Javier Girotto

