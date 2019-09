Concerti, spettacoli e grandi mostre: gli eventi dell'ultimo weekend di settembre a Napoli

Teatro, musica, arte, cultura, enogastronomia, visite guidate e iniziative per bambini: tutto da vivere questo ultimo fine settimana di settembre a Napoli e in provincia.



Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, da venerdì 27 a domenica 29 settembre

1. Avitabile & i Bottari in concerto gratuito a Piazza del Plebiscito

A Napoli, le Giornate Nazionali del Servizio Pubblico promosse dalla Fp Cgil. Dal 27 al 29 settembre, tre giorni all’insegna del binomio Costituzione e Servizi Pubblici tra dibattiti, confronti e idee, ma anche musica, concerti, cinema, laboratori per bambini e tanto altro. In piazza del Plebiscito, in programma per le serate, tre grandi concerti gratuiti: Marlene Kuntz (27), Orchestra La Notte della Taranta (28) e Enzo Avitabile (29)

2. Mirò e Warhol, al via due mostre da non perdere

- Al PAN, una mostra sul mondo fantastico, onirico, febbrilmente creativo di Joan Miró, dal titolo “Joan Miró. Il linguaggio dei segni”. La mostra sarà aperta al pubblico dal 25 settembre 2019 al 23 febbraio 2020. Il percorso espositivo si compone di ben ottanta opere tra quadri, disegni, sculture, collage e arazzi, che ripercorrono sei decenni di attività creativa, dal 1924 al 1981, in cui Miró sviluppa un linguaggio formale che trasforma l'arte del XX secolo.

- La vera essenza di Warhol in mostra a Napoli: arriva in città, negli spazi della Basilica della Pietrasanta, un’esposizione interamente dedicata al mito di Warhol. Un’esposizione che, con oltre 200 opere, traccia la vita straordinaria di uno dei più acclamati artisti della storia. La mostra sarà visitabile dal 26 settembre 2019 al 23 febbraio 2020

3. Visite gratuite a Villa Rosebery

Il 28 e 29 settembre apre al pubblico Villa Rosebery, in collaborazione con i volontari della delegazione FAI Napoli. La visita è gratuita, previa prenotazione obbligatoria al costo di € 1,50

4. Premio San Gennaro Day 2019

Venerdì 27 settembre, alle ore 21, sul Sagrato del Duomo di Napoli, ritorna la kermesse autunnale della città che onora il Prodigio del Santo Patrono napoletano riconoscendo, tra i nomi dell’imprenditoria, della musica, della cultura e della meridionalità, le eccellenze che si sono contraddistinte in un piccolo, grande miracolo terreno. La manifestazione, la cui direzione artistica è curata da Gianni Simioli, vedrà avvicendarsi ospiti che ogni giorno rappresentano la parte positiva e produttiva della città di Napoli e che in qualche modo rappresentano un miracolo terreno ognuna nel proprio settore

5. Notte Europea dei Ricercatori 2019

Torna a Napoli, il 27 settembre, la Notte Europea dei Ricercatori 2019 nell'ambito del progetto SHARPER. Oltre 50 istituzioni proporranno a Napoli e Caserta, in luoghi di grande storia e fascino culturale, come Piazza del Gesù, Reggia di Caserta, Palazzo Corigliano, Accademia di Belle Arti, Cappella Sansevero, Museo Ferroviario di Pietrarsa, Museo Archeologico di Napoli e Biblioteca Nazionale di Napoli, oltre 100 tra incontri, laboratori, visite, giochi e spettacoli scientifici

6. Festa della Pasta di Gragnano e Renzo Arbore in concerto

Sabato e domenica, torna la grande festa nella ‘Città della Pasta’. Oltre alle degustazioni, nel programma delle attività, anche, le visite alla Valle dei Mulini, un vero e proprio “museo a cielo aperto”, simbolo delle caratteristiche ambientali che rendono inimitabile la Pasta di Gragnano IGP. La kermesse si chiuderà domenica sera con l’atteso live, gratuito, di Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana

