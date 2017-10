Cosa fare a Napoli dal 27 al 29 ottobre: gli appuntamenti del fine settimana

Musica, arte, spettacoli, fiere, appuntamenti enogastronomici e speciali iniziative "aspettando Halloween" dedicate ai più piccini: week end tutto da vivere a Napoli e in provincia.

Ecco 12 eventi da non perdere, dal 27 al 29 ottobre, selezionati da NapoliToday:

1. DEGUSTA: SAPORI E TIPICITA’ D’AUTUNNO

Dal 23 al 28 ottobre 2017 in via Diaz, nel cuore di Napoli, un itinerario alla scoperta delle tipicità agroalimentari dei nostri territori, un paniere di prelibatezze d'Italia dal Trentino alla Sicilia, dall'Abruzzo alla Calabria, senza, ovviamente, tralasciare la Campania.

2. SUONI DIVINI 2017

Grandi appuntamenti, con musica e enogastronomia, a Sorrento dal 27 al 30 ottobre. Gli ospiti musicali di questa edizione della kermesse sono Angelo Branduardi con Maurizio Fabrizio (27 ottobre), Dominic Miller (28 ottobre) e Carlo Fava con Luciano Biondini (29 ottobre). I concerti si terranno nella Cattedrale cittadina alle 21 e sono a ingresso gratuito.

3. “GENESI” IN MOSTRA AL PAN

Al Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei Mille, in mostra l’ultimo grande lavoro di Sebastião Salgado del più importante fotografo documentario del nostro tempo.

4. CONCERTO AL BUIO ALLA GALLERIA BORBONICA

Sabato alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della Galleria Borbonica, si terrà nuovamente il “Concerto al Buio” del violinista Edo Notarloberti, componente del gruppo Ashram, e della pianista Martina Mollo. Una morbida luce accoglierà i visitatori per una breve visita guidata che accompagnerà gli spettatori in sala; poi le luci caleranno fino a raggiungere il buio più totale.

5. CIBO A REGOLA D’ARTE: INCONTRI, LABORATORI E DEGUSTAZIONI

il 28 e 29 ottobre, nel contesto del Refettorio di San Domenico Maggiore, in Piazza San Domenico a Napoli, un percorso di incontri, laboratori e degustazioni dentro la cultura del Cibo alla scoperta di Gusti, Maestri e Territori

6. FITNESS FOREVER IN CONCERTO

La band napoletana capeggiata dal carismatico Carlos Valderrama si esibirà live, venerdì, al Lanificio 25 di Napoli

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI, DALLA POSIZIONE 7 ALLA 12 ...