Gli eventi dell'ultimo weekend del 2019 a Napoli: cosa fare in città dal 27 al 29 dicembre

Ultimo weekend del 2019 tutto da vivere a Napoli tra musica, arte, teatro, mercatini, festival, iniziative per bambini e i tanti eventi a tema natalizio.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, dal 27 al 29 dicembre, selezionati da NapoliToday:

1. Museo di Capodimonte, speciale apertura serale a 1 euro

Anche durante il periodo delle festività Natalizie, il Museo di Capodimonte apre le proprie porte di sera a un prezzo speciale. Venerdì 27 dicembre, infatti, apertura serale straordinaria con ingresso a 1 euro a tutto il Museo, dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (chiusura bigliettera alle ore 21.30). Oltre alle straordinarie collezioni del Museo, sono quattro le mostre in corso da poter visitare: Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica, Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, Canova. Un restauro in mostra e Whisper only to you dell'artista coreana Yeesookyung

2. Lo Spettacolo della Fontana dell'Esedra alla Mostra D'Oltremare

Parco aperto alla Mostra D'Oltremare di Napoli in occasione delle feste di Natale per ammirare il meraviglioso spettacolo della Fontana dell’Esedra, costruita nel 1938. L’impianto per la diffusione audio è composto da 44 altoparlanti da 800 watt l’uno. Sono presenti 900 proiettori per i giochi di luce, con infinite possibilità di colore, che offrono uno spettacolo estremamente suggestivo e decisamente indimenticabile. Questo fine settimana, appuntamento il 27, 28 e 29 dicembre alle ore 18:00 e alle ore 19:30. L'ingresso ha il costo di 1€ da Piazziale Tecchio, Viale kennedy e Viale Marconi

3. Peppe Barra in “La Cantata dei Pastori”

Al Teatro Politeama, protagonista Peppe Barra con il più suggestivo e tradizionale spettacolo di Natale: "La Cantata dei Pastori". Sul palco anche Rosalia Porcaro. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Barra con Paolo Memoli, è liberamente ispirato alla sacra rappresentazione di Andrea Perrucci

4 . Sal Da Vinci in scena con il suo nuovo Musical

Al Teatro Augusteo c’è Sal Da Vinci con il suo nuovo spettacolo “La Fabbrica dei Sogni”. In scena con il poliedrico artista partenopeo, anche Fatima Trotta. Lo spettacolo, che segue l’esempio dei musical americani in grande stile, racconta la storia di un cantautore dimenticato dal mondo, che vive in un manicomio abbandonato e fatiscente prossimo alla demolizione. Eppure è quella la sua casa, il luogo in cui è cresciuto e in cui hanno preso vita le canzoni che lui immaginava un giorno di cantare in un teatro vero.

5. Al Pan la mostra Banksy e la (post) street art

Si intitola “Banksy e la (post) street art” la collettiva dedicata al movimento artistico underground, in esposizione al Museo PAN di Napoli fino al 16 Febbraio 2020. La scelta di aprire il percorso con Banksy non è casuale, oltre ad essere uno dei principali protagonisti dello scenario artistico attuale ha un particolare legame con la città di Napoli

6. Mercatini di Natale a Pietrarsa

Tutta la magia del Natale con i mercatini al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Gli ampi spazi del sito museale fanno da scenario alle tipiche casette di legno, decorate e illuminate a festa, ricolme di addobbi ed oggetti di ogni genere. I visitatori potranno anche visitare le storiche locomotive, divertirsi con spettacoli e intrattenimento e assaggiare prodotti di eccellenza del territorio

