Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 25 al 27 ottobre

Teatro, musica, arte, cultura, visite guidate, enogastronomia, eventi dedicati ai più piccini e le prime iniziative a tema 'Halloween': fine settimana tutto da vivere a Napoli e in provincia.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre:

1. Open House Napoli

Arriva a Napoli il primo festival globale dell’architettura e del design che nel weekend del 26 e 27 ottobre aprirà gratuitamente al pubblico le porte della città. Edifici storici e contemporanei, sedi istituzionali, uffici, spazi riqualificati, teatri, luoghi sacri, infrastrutture, residenze private, factory creative, cantieri attivi e tanto altro ancora: Napoli si svela ai visitatori accogliendoli con visite guidate gratuite dietro le quinte di decine di siti di straordinario interesse architettonico, spesso inaccessibili

2. Sal Da Vinci in concerto gratuito

La sera di venerdì 25 ottobre, Sal Da Vinci si esibirà in un live gratuito nel piazzale Cesare Pavese a Mugnano di Napoli. L’artista partenopeo è il superospite dell’edizione 2019 dei festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù che proseguiranno ancora sabato con il tradizionale Festival Pirotecnico e si chiuderanno domenica con la messa di ringraziamento celebrata dal Cardinale Crescenzio Sepe

3. Peppe Barra in scena al Sannazaro

Lo straordinario Peppe Barra sarà in scena, dal 25 al 27 ottobre, al Teatro Sannazaro di Napoli con lo spettacolo "I cavalli di Monsignor Perrelli"

4. Street Food Village

Dal 25 al 27 ottobre, uno sciame di vivaci e coloratissime apette Piaggio porterà, nel centro di Gragnano (in via Santa Caterina), la tradizione del cibo di strada. Tre giorni all'insegna di cibo e divertimento che saranno inaugurati venerdì con la performance live di Luca Sepe

5. Weekend dell’Horror all’Edenlandia

Il 26 e 27 ottobre, in attesa di Halloween, speciale Weekend dell'Horror al Parco dei Divertimenti di Napoli. In programma attività per grandi e piccini. In serata si alterneranno spettacoli e attività da paura: Apocalypse Parade, L'Ora d'aria e Campo 77. L'ingresso al Parco è gratuito

6. Mirò in mostra al PAN

Al Palazzo delle Arti di Napoli, una mostra sul mondo fantastico, onirico, febbrilmente creativo di Joan Miró, dal titolo “Joan Miró. Il linguaggio dei segni”. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 23 febbraio 2020. Il percorso espositivo si compone di ben ottanta opere tra quadri, disegni, sculture, collage e arazzi, che ripercorrono sei decenni di attività creativa, dal 1924 al 1981, in cui Miró sviluppa un linguaggio formale che trasforma l'arte del XX secolo

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI --->