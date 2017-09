Weekend a Napoli tra Passeggiate Musicali e Le Giornate Europee del Patrimonio

Concerti, spettacoli, festival, eventi dedicati ai bambini e aperture straordinarie di siti culturali a prezzi ridotti: tanti gli appuntamenti tra cui scegliere in questo fine settimana a Napoli e in provincia.

Iniziamo, subito con segnalarvi un importante appuntamento con la solidarietà: domenica Giornata del Ciclamino: in piazza per sostenere la ricerca sulla Sclerosi Sistemica Eventi a Napoli

„il GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia) scende in campo, per il ventitreesimo anno consecutivo, con la Giornata del Ciclamino. Tutto il ricavato sarà devoluto in favore della ricerca sulla Sclerosi Sistemica (clicca qui per gli appuntamenti a Napoli).

Ecco, ora, 12 iniziative da non perdere, dal 22 al 24 settembre, selezionate da NapoliToday:

1. SPINACORONA: PASSEGGIATE MUSICALI NAPOLETANE

Il festival, che si svolgerà dal 21 al 24 settembre, prevede il dispiegarsi di un itinerario di scoperta storico-artistica della città attraverso alcuni dei suoi siti più interessanti e spesso meno conosciuti anche agli stessi napoletani, seguendo il fil rouge della musica da camera; 23 concerti, ciascuno di 40 minuti circa, offerti alla città da alcuni dei più prestigiosi musicisti della scena italiana e internazionale. Clicca qui per l’intero programma

2. GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017

Nei musei e luoghi della cultura di tutta Italia tornano le “GEP” con un calendario ricchissimo di eventi il 23 e 24 settembre. Inoltre sabato apertura straordinaria serale di tre ore, al prezzo simbolico di ingresso di 1,00 euro. Tanti i siti partenopei che aderiscono all’iniziativa proponendo speciali visite e attività, tra questi il Maschio Angioino, Castel Sant’Elmo, il San Carlo, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Il MADRE e ilCartastorie – Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli.

3. FESTIVAL DELL’ORIENTE

Secondo (e ultimo) fine settimana per il festival dell’Oriente alla Mostra d'Oltremare di Napoli, che si trasformerà nuovamente in un crocevia di culture, ospitando al suo interno realtà affascinanti e trasportando i visitatori in un viaggio virtuale alla scoperta di Cina, Giappone, Mongolia, India, Sri Lanka, Thailandia, Indonesia e tantissimi altri luoghi

4. YOGA NAPOLI FESTIVAL

Sabato e domenica, nelle sale del Castel dell’Ovo, un week end dedicato all'insegnamento e alla pratica dello Yoga in tutte le sue forme, con la partecipazione di insegnanti di rilievo nazionale e internazionale. Tra le discipline presenti: Ashtanga, Vinyasa, Anukalana, Hata, Kundalini e Power Yoga, Acroyoga, Terapie Ayurvediche, e Thai Massage. Spazio anche ai bambini con delle lezioni di Yoga dedicate interamente a loro.

5. LA MASCHERA IN CONCERTO

La band emergente tra le più ricercate della scena indipendente campana, torna a Napoli per l’ultimo concerto cittadino per 'O Vicolo 'e l'Allerìa. Appuntamento sabato 23 settembre allo Scugnizzo Liberato (Salita Pontecorvo, 46)

6. “IL TEMPO, LE PAROLE E IL SUONO”

Rassegna di eventi, per tutto il mese di settembre, al Parco del Poggio dei Colli Aminei a Napoli. Questo fine settimana in programma Tony Tammaro in concerto (venerdì), SesèMamà in concerto (sabato) e Aperipark (domenica).

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI, DALLA POSIZIONE 7 ALLA 12 ---->