Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 22 al 24 febbraio

Weekend tutto da vivere a Napoli tra musica, arte, teatro, suggestive visite guidate e i primi eventi in tema carnevalesco.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, dal 22 al 24 febbraio, selezionati da NapoliToday:

1. THOR, IL MUSICAL AL PALAPARTENOPE

Per la prima volta le gesta del Dio del Tuono arrivano in teatro, dando vita ad uno spettacolo avvincente. A Napoli l’appuntamento è il 22 e 23 febbraio al Palapartenope

2. SOGNO D’AMORE: LE OPERE DI CHAGALL IN MOSTRA A NAPOLI

Per la prima volta a Napoli, la poetica magia di Marc Chagall raccontata attraverso l’esposizione di 150 opere. La mostra, ospitata nella straordinaria cornice della Basilica della Pietrasanta – Lapis Museum di Napoli, sarà visitabile fino al 30 giugno

3. AL TOTO’ UNO SPETTACOLO IN RICORDO DI DON PEPPE DIANA

A 25 anni dalla sua uccisione, al Teatro Totò di Napoli va in scena (dal 21 al 24 febbraio) uno spettacolo dedicato a Don Peppe Diana. Una iniziativa artistica, umana e sociale che ha avuto il patrocinio del Comitato don Peppe Diana, di Libera, del Comune di Napoli, dell'Università degli studi di Napoli “Parthenope” insieme al patrocinio del Comune di Casal di Principe

4. APERITIVO CON DELITTO DI CARNEVALE AL MUSEO DEL SOTTOSUOLO

Sabato 23 febbraio alle ore 20.00, appassionante aperitivo con delitto al Museo del Sottosuolo a tema carnevalesco “Il Vampiro Assassinato”: l'occasione per trasformarsi in un vero e proprio investigatore invischiato in un misterioso giallo proveniente da un’altra epoca e ambientato in Transilvania.

5. BALLO A CORTE, VISITA-SPETTACOLO IN MASCHERA A PALAZZO REALE

Il 24 febbraio, una speciale visita guidata all'appartamento storico di Palazzo Reale di Napoli, con incursioni teatrali, pensata per tutti (dai 3 anni). Un’insolita immersione nella vita di corte dove, fra sontuosi arredi in sale affrescate, adulti e bambini avranno occasione di assistere a una vera e propria lezione di etichetta - dall’inchino alla riverenza - per arrivare preparati di tutto punto al ballo sulle note del minuetto.

6. LA TERZA CLASSE IN CONCERTO

Venerdì 22 febbraio, al Kestè Abbash di Napoli, appuntamento con il folk e il bluegrass de La Terza Classe

