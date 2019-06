Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 21 al 23 giugno

Napoli saluta l’arrivo ufficiale dell’estate con un fine settimana ricco di iniziative tra teatro, musica, festival, sport, arte, cultura, cinema sotto le stelle, sagre e tanto altro.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 14 al 16 giugno, in città e provincia:

1. Concerti gratuiti per la Festa Europea della Musica

Anche quest’anno Napoli partecipa alla Festa Europea della Musica, in programma concerti, eventi e performance in vari luoghi della città, tutti a ingresso gratuito. La maggior parte degli eventi si svolgerà il 21 giugno, solstizio d’estate, ma Napoli amplia la programmazione con un long week-end che prosegue fino a lunedì 24 quando, a San Giovanni a Teduccio, il coro della città diretto dal M° Carlo Morelli si esibirà in piazza San Giovanni Battista. Visualizza qui per il calendario completo degli appuntamenti

2. Notti al Molo, street food e musica al Granatello

Portici dà il benvenuto all’estate con un weekend all’insegna dei sapori, della musica, del divertimento e della solidarietà, da vivere insieme ad un passo dal mare. Al porto del Granatello, food trucker con specialità gastronomiche da tutta Italia, eccellenze locali e artisti del calibro di Simone Schettino, Ale e Capone & BungtBangt, per una kermesse che si pone l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dei ragazzi di area penale della Comunità Dernier. In programma anche escursioni panoramiche a bordo dei Velieri Meteor a cura della Capitaneria di Porto e della Lega Navale, e intrattenimento per grandi e piccini. Di notte, poi, il Granatello si trasformerà in una mega discoteca all’aperto con il sound di dj Capozzo

3. Napoli Teatro Festival Italia 2019

Andrà avanti fino al 14 luglio, la dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la terza diretta da Ruggero Cappuccio. Oltre 150 eventi, per 37 giorni di programmazione, distribuiti in 40 luoghi tra Napoli e altre città della Campania. Tra i tanti appuntamenti di questo fine settimana, segnaliamo la rassegna ‘SportOpera’ in scena al Sannazzaro fino al 20 giugno e la Dylan Dog Experience (nata in sinergia con il Comicon) a Palazzo Venezia

4. Nicola Caso in concerto per il Nisida Live Festival

Domenica 23 giugno, il terzo appuntamento del festival che si svolge al Neasy di Coroglio vede ospiti musicale Nicola Caso. In programma anche dj set, area mambo, aperilibro al tramonto e mostra fotografica

5. Mediterranean Pride Of Naples

Sabato 22 giugno l’Onda Pride fa tappa in città. Lo slogan politico scelto quest’anno è “Legittimi Diritti”. La parata partirà alle ore 16.30 da Piazza Dante

6. Tammorra dei Briganti e Sagra dei Sapori del Sud

Dal 21 al 23 giugno, in piazza Gramsci a Giugliano, torna l'appuntamento con La Tammorra dei Briganti e la Sagra dei Sapori del Sud, il grande evento dedicato alla musica popolare e alle eccellenze gastronomiche meridionali

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI --->