Gli eventi del weekend di Carnevale a Napoli: cosa fare in città dal 21 al 23 febbraio

Tutto da vivere questo fine settimana di febbraio a Napoli tra musica, arte, teatro, suggestive visite guidate, feste e parate per il Carnevale.

Ecco 12 eventi da non perdere dal 21 al 23 febbraio, selezionati da NapoliToday:

1. Carnevale Sociale di Napoli: parate in tutte le municipalità

Dal 21 al 25 febbraio, torna l'appuntamento con la rete del Carnevale Sociale di Napoli: in programma iniziative in ogni municipalità. Tutta la città sarà invasa da festose parate, promosse da realtà che dal basso cercano di esprimere con mille colori bellezza e contraddizioni dei nostri territori. Tra i numerosi cortei, segnaliamo la storica parata del Gridas di Scampia (domenica 23 febbraio, partenza ore 10 da via Monterosa 90) e quella della Sanità (venerdì 21 febbraio, partenza ore 10 da piazza Sanità)

2. Napoli City Half Marathon tra Sport, Cultura e Ambiente

Domenica torna la mezza maratona partenopea promossa da Napoli Running, diventata ormai molto più di una gara podistica. Tra sport, musica e divertimento, è anche un imperdibile appuntamento per riscoprire le bellezze della città. Tanti anche gli eventi collaterali, come lo Sport Expo ospitato, venerdì e sabato, nei padiglioni della Mostra d'Oltremare

3. Carnevalepomeo, musica e percorsi gastronomici: tra gli ospiti Gigi Finizio

Ritorna anche per l’anno 2020 l’appuntamento con il Carnevale Epomeo, un evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale Epomeo, con il Patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, e dalla IX Municipalità Soccavo-Pianura, patrocinato e gemellato con il Carnevale Savianese. In programma (il 22 e 23 febbraio): canti, danze, spettacoli e uno speciale menu di Carnevale della tradizione partenopea. Tra le tante sorprese sul palco di Via Epomeo, anche il live di Gigi Finizio il 22 febbraio alle 19

4. Mirò e Warhol, ultimi giorni per visitare le straordinarie mostre a Napoli

Ancora pochi giorni per non perdere l’occasione di visitare “Joan Miró. Il linguaggio dei segni” una mostra sul mondo fantastico, onirico, febbrilmente creativo di Joan Miró in esposizione al PAN | Palazzo delle arti di Napoli e la mostra dedicata al mito di Andy Warhol, negli spazi della Basilica della Pietrasanta. Entrambe saranno aperte al pubblico fino al 23 febbraio

5. Biagio Izzo in scena con “Tartassati dalle tasse”

Al Teatro Augusteo di Napoli, da venerdì 21 febbraio a domenica 1 marzo 2020, Biagio Izzo sarà protagonista in scena con lo spettacolo “Tartassati dalle tasse”, una commedia scritta e diretta da Eduardo Tartaglia

6. Ballo a corte, visita-spettacolo in maschera a Palazzo Reale

Sabato e domenica (e in replica anche lunedì e martedì), una speciale visita guidata all'appartamento storico di Palazzo Reale di Napoli, con incursioni teatrali, pensata per tutti (dai 3 anni). La pièce teatrale – messa in scena di Fabio Cocifoglia – coniuga le suggestioni del teatro con l’arte, trasformando la visita guidata in un momento di fruizione “a tutto tondo”, grazie alla preziosa collaborazione con le storiche dell’arte di Progetto Museo. In occasione del Carnevale tutti i partecipanti, bambini o adulti che siano, potranno intervenire in maschera

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI DEL WEEKEND --->