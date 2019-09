Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 20 al 22 settembre

Fine settimana ricco di iniziative in città e in provincia tra teatro, musica, arte, cultura, enogastronomia, visite guidate ed eventi dedicati ai più piccini

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, da venerdì 20 a domenica 22 settembre:

1. Giornate Europee del Patrimonio 2019

Sabato e domenica tornano, nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia, le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019), con tema “Un due tre... Arte! - Cultura e intrattenimento”. In programma tanti eventi e l'apertura straordinaria serale di sabato con biglietto di ingresso al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

A Napoli (e in provincia) speciali appuntamenti a Castel dell’Ovo, al Museo e Real Bosco di Capodimonte, alla Certosa e Museo di San Martino, al Madre, alle Ville Vesuviane, al Parco Archeologico di Ercolano, al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa e in molti altri luoghi

2. Gino Paoli e Danilo Rea in concerto

Alla Reggia di Portici ritorna, come ogni anno, il cartellone dedicato alla musica e al teatro d'autore. L'edizione 2019 di ‘Mozart box’ partirà venerdì 20 settembre con un grande della musica italiana come Gino Paoli, che si esibirà con Danilo Rea per un concerto imperdibile

3. Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo in concerto

Tre giorni di musica, dal 20 al 22 settembre, all’Arena Flegrea con ‘Figli di un Re minore’, lo speciale concerto che vede, per la prima volta, insieme Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo. Le due icone della musica e della canzone italiana nel mondo duetteranno e si alterneranno sul palco, ripercorrendo i loro indimenticabili successi che hanno fatto sognare e cantare quattro generazioni. Tra canzoni d’amore e ritmi partenopei, non mancheranno i momenti per divertirsi con l’innata verve comica di questa “strana coppia”

4. ZùNapoli: rassegna di musica, cinema e teatro

Dal 21 al 25 settembre, quattro giorni di teatro musica cinema e incontri all’ombra di due suggestive location, il Maschio Angioino e il Chiostro di San Domenico Maggiore. A inaugurare la programmazione della rassegna, sabato 21 settembre alle ore 21.00, al Maschio Angioino, sarà I Guardiani di Maurizio de Giovanni

5. Napoli Pizza Village e il concerto di Mahmood

Prosegue ancora fino a domenica, l'appuntamento con il Pizza Village, l'happening più grande d'Italia sul lungomare di Napoli. Un villaggio mozzafiato di 30.000 mq, palcoscenico per le più celebri pizzerie napoletane e per i migliori pizzaioli provenienti dai 5 continenti. In un’atmosfera di gioia contagiosa, l’intera manifestazione sarà animata da un fitto calendario di grandi eventi live, concerti, seminari e laboratori didattici per adulti e bambini. Sabato sera in programma il concerto gratuito di Mahmood

6. Alla Biblioteca Nazionale di Napoli si festeggiano gli 80 anni di Batman

Alle Celebrazioni in tutto il mondo per 80esimo anniversario di Batman, non poteva mancare Napoli che, domenica, apre al cavaliere oscuro i saloni monumentali della Biblioteca Nazionale, in un connubio apparentemente insolito fra la biblioteca ed il più amato dei super eroi per un percorso nell’ arte del fumetto, elemento distintivo dell’editoria del novecento. I visitatori potranno intraprendere un affascinante ed emozionante viaggio nella storia dell’uomo pipistrello dalla prima apparizione sul numero 27 di Detective Comics del maggio 1939.

