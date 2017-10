Cosa fare a Napoli dal 20 al 22 ottobre: gli appuntamenti del fine settimana

Concerti, spettacoli teatrali, mostre, appuntamenti enogastronomici e iniziative dedicate ai più piccini: week end tutto da vivere a Napoli e in provincia.

Ecco 12 eventi da non perdere, dal 20 al 22 ottobre, selezionati da NapoliToday:

1. MERCATO EUROPEO: ARTIGIANATO E SPECIALITA’ GASTRONOMICHE

Dal 19 al 22 ottobre, espositori da tutta Europa proporranno, in Piazza Dante, i prodotti dell'artigianato e le specialità alimentari della propria Nazione, con la possibilità di degustare o acquistare le tipicità di ben 16 paesi europei, Italia compresa.

2. “GENESI” IN MOSTRA AL PAN

Al Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei Mille, in mostra l’ultimo grande lavoro di Sebastião Salgado del più importante fotografo documentario del nostro tempo.

3. SICUT SAGITTAE - FESTIVAL BAROCCO

Alla Domus Ars di via Santa Chiara riparte, venerdì alle 20.30, il Festival musicale con la direzione d Antonio Florio.

4. DIVIN CASTAGNE A SANT’ANTONIO ABATE

Dal 20 al 23 ottobre, wine, food e art festival con l’evento che celebra l’arte e l’haute cuisine e che fa accomodare alla stessa mensa artisti, pubblico e grandi chef

5. "CAIPIRINHA, CAIPIRINHA!" AL NUOVO TEATRO SANITA'

Dal 20 al 22 ottobre in scena al suggestivo teatro del Rione Sanità di Napoli, in anteprima nazionale, l'ultimo lavoro di Sara Sole Notarbartolo. Al centro della vicenda teatrale, tre uomini, tre amici, innamorati della stessa donna, e tutto quello che non si dice e non si può dire in proposito.

6. “NAVIGARE” AL CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO

Al via dal 21 ottobre la Kermesse organizzata da ANRC – Associazione Nautica Regionale Campana: nove giorni in cui si potrà vivere lo spettacolo del mare. Appassionati che potranno testare l'imbarcazione desiderata oltre che incontrare i protagonisti del mercato del settore; dai cantieri, alle aziende che producono accessoristica, fuoribordo, tappezzeria nautica, generatori e tutto ciò che fa diportismo

