Gli eventi del fine settimana a Napoli: cosa fare in città dal 2 al 4 agosto

Agosto si apre con un fine settimana ricco di iniziative in città e in provincia tra teatro, musica, festival, arte, cultura, enogastronomia, cinema sotto le stelle, visite guidate e i tanti altri eventi dell’Estate a Napoli 2019

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 2 al 4 agosto:

1. Al Maschio Angioino grande mostra dedicata alla Scuola di Posillipo

Nella Cappella Palatina del Maschio Angioino “La scuola di Posillipo. La luce di Napoli che conquistò il mondo”, la più grande mostra sulla Scuola di Posillipo del III millennio. A ingresso gratuito, fino a ottobre, cittadini e turisti, potranno visitare un'esposizione unica con oltre 70 opere pittoriche

2. Brividi d’Estate, giochi e teatro all’Orto Botanico

E’ dedicata al “sogno”, declinato in tutte le sue possibili sfumature, la rassegna di giochi e teatro “Brividi d’Estate”, che torna ad animare, con le sue storie, l'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli. Sabato 3 agosto (in replica domenica 4), in scena “Il giorno dei morti” di Maurizio de Giovanni

3. Sagra del Fiordilatte

Dal 3 al 5 agosto torna ad Agerola “Fiordilatte FIORDIFESTA”. Durante la manifestazione sarà possibile degustare uno speciale menù pensato per mettere in risalto il fiordilatte agerolese e gli altri prodotti tipici. Ad animare le tre giornate di festa anche musica, spettacoli, visite guidate, escursioni naturalistiche e laboratori del gusto che daranno modo ai partecipanti di scoprire il tradizionale spirito folkloristico agerolese e le meraviglie della città e del territorio

4. Magici percorsi notturni al Parco Archeologico di Ercolano

Proseguono i “I Venerdì di Ercolano”, i percorsi notturni di visite guidate e performance del programma Campania by night. Le visite, realizzate dalla SCABEC Regione Campania in collaborazione con il MIBAC, il Parco Archeologico di Ercolano e il Comune di Ercolano, offrono percorsi accompagnati al sito, arricchiti di proiezioni di luci e riproposizioni in videomapping degli affreschi e delle statue attualmente conservate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli provenienti dagli scavi borbonici. Suggestivi "Tableaux Vivants", a cura di Teatri 35, valorizzeranno questo percorso tra gli incanti della città antica. Partenze ogni 10 minuti, dalle 20 alle 24, per un percorso della durata di un’ora. L'ultimo ingresso è alle ore 23.00

5. Cinema all’aperto, torna l’Arena Modernissima al Parco del Poggio

Prosegue anche ad agosto la rassegna di cinema “sotto le stelle” al Parco del Poggio di Capodimonte. Sabato in programma “Il professore e il pazzo”, domenica invece “Il Campione”

6. Good Sunday alle Terme

Tutte le domeniche di agosto, la Terrazza del Parco Benessere delle Terme di Agnano si trasforma in un salotto open air con musica, brace e allegria con la roulotte vintage di Stella Artois all’ombra di alberi secolari. La sera, l’evento continua con musica live, cover band di musicisti italiani e a seguire Dj set. L’happening è organizzato in collaborazione con il Goodfellas. Ingresso 25 €, gratuito senza uso delle terme dalle 20.30

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI --->