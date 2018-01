Weekend a Napoli: i migliori 12 appuntamenti dal 19 al 21 gennaio

Concerti, spttacoli teatrali, speciali visite guidate, mostre, fiere e appuntamenti dedicati ai più piccini: fine settimana tutto da vivere a Napoli e in provincia.

Ecco 12 eventi da non perdere, dal 19 al 21 gennaio, selezionati da NapoliToday:

1. PEPPE E TONI SERVILLO IN “LA PAROLA CANTA”

Fino al 21 gennaio, Peppe e Toni Servillo con i Solis String Quartet saranno in scena al Teatro Diana di Napoli con "La Parola Canta". “Un concerto, un recital, una festa fatta di musica, poesia e canzoni che celebra Napoli, l'eterna magia della sua tradizione vivente, l'importanza dell'incontro fra le epoche e della più ampia condivisione culturale”.

2. GIOVANNI BLOCK E FAUSTA VETERE A "IL TEATRO CERCA CASA"

Settimana dedicata agli eventi musicali tra tradizione e innovazione, al Teatro cerca Casa, che venerdì 19 gennaio (con replica sabato 20) presenta il debutto dello spettacolo del cantautore Giovanni Block, Solo ma non troppo, in scena sul palcoscenico domestico di Portici, nello storico salotto di casa Bonadies. Mentre sabato 20 gennaio, alla stessa ora, in un appartamento napoletano del circuito, torna lo spettacolo E te dico core core... con la voce storica della NCCP Fausta Vetere e Corrado Sfogli alla chitarra. A chi prenota verrà fornito l’indirizzo del luogo che ospita lo spettacolo (3343347090 - 3470963808 - 081 5782460, o al sito www.ilteatrocercacasa.it)

3. FESTA DEL MANDARINO

Gli appuntamenti con il festival dedicato al mandarino dei Campi Flegrei proseguono, questo week-end, al Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore a Napoli con l’esposizione di prodotti agroalimentari, artigianato e degustazioni. In programma anche incontri e laboratori per ragazzi.

4. VISITE GUIDATE MUSICALI ALLA MOSTRA DI RENZO ARBORE

Visite guidate speciali nel week end per i visitatori della mostra di Renzo Arbore a Palazzo Reale. Ogni sabato e domenica, alle ore 11,30 e alle ore 17, sarà possibile usufruire di una visita guidata con i ragazzi del progetto Canta Suona e Cammina e con i loro maestri di musica. La visita è gratuita, vi si accede con il biglietto d’ingresso alla mostra.

5. ERNIA IN CONCERTO

Tappa all’Hart di Napoli, il 20 gennaio, per il “Come uccidere un usignol/67 tour” del rapper

6. LELLO ARENA IN “PARENTI SERPENTI”

L’attore partenopeo sarà in scena fino al 21 gennaio, al Teatro Augusteo di Napoli, con "Parenti Serpenti" di Carmine Amoroso e la regia di Luciano Melchionna

