Gli eventi del fine settimana a Napoli: cosa fare in città dal 18 al 20 ottobre

Nuovo fine settimana ricco di iniziative a Napoli e in provincia tra teatro, musica, fiere, arte, cultura, visite guidate, enogastronomia ed eventi dedicati ai più piccini.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, da venerdì 18 a domenica 20 ottobre:

1. TuttoSposi 2019, inaugurazione con Gigi Finizio

Sarà Gigi Finizio a inaugurare, il 19 ottobre, la grande Fiera del wedding alla Mostra d’Oltremare. L’artista partenopeo sarà premiato con il Family Award dopo le sfilate di Nicole Sposa e Pronovias che daranno il via agli eventi nel Palasposa. La kermesse proseguirà, poi, fino al 27 ottobre

2. Chocolate Days, Festa del Cioccolato Artigianale

Un fiume di cioccolato si prepara ad attraversare Pompei. Praline, cioccolatini, creme spalmabili, ripieni: tutto rigorosamente artigianale, senza additivi né conservanti. I “Chocolate days” animeranno, per la terza volta, il comune alle pendici del Vesuvio. Dal 18 al 20 ottobre, per un dolcissimo fine settimana, in piazza Bartolo Longo – di fronte al santuario – le casette in legno ospiteranno i maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia che proporranno le loro gustosissime eccellenze ai visitatori

3. Simonne Jones per la prima volta a Napoli, 'secret event'

Direttamente da Berlino, nel cuore del centro storico di Napoli, in un luogo storico dedicato alla musica, segreto, per la prima volta in terra partenopea, sabato 19 ottobre alle 21.30, Simonne Jones: un’artista poliedrica, produttrice, polistrumentista, cantante, compositrice, modella e visual artist. Il luogo sarà svelato solo al momento della prenotazione. L'evento a numero chiuso ha un costo di 10 euro. Info e contatti: cell. 3394831853 - prenotazionicentrostorico@gmail.com

4. A Capodimonte si celebrano i 200 anni dell’Osservatorio Astronomico

Il 18 ottobre, INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte e U.S. Naval Forces Europe Band presentano una serata – a ingresso libero - per celebrare i 200 anni dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, ovvero il bicentenario dalla prima osservazione astronomica compiuta nel nuovo osservatorio di Napoli a Capodimonte e i 20 anni dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, il principale ente di ricerca italiano per lo studio dell’Universo. In programma conversazione scientifica, concerto e osservazioni al telescopio

5. "Tutta questione… di disinformazione"

Il 18 ottobre va in scena al teatro Troisi di Fuorigrotta uno speciale spettacolo il cui incasso sarà devoluto alla famiglia della piccola Sabrina, nata con gravi problemi neurologici, per contribuire a sostenere le spese di terapia presso il centro Adeli in Slovacchia, il prossimo gennaio. Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Daniel Diletto e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione

6. Warhol in mostra alla Pietrasanta

La vera essenza di Warhol in mostra a Napoli: arriva in città, negli spazi della Basilica della Pietrasanta, un’esposizione interamente dedicata al mito di Warhol. Un’esposizione che, con oltre 200 opere, traccia la vita straordinaria di uno dei più acclamati artisti della storia. La mostra sarà visitabile fino al 23 febbraio 2020

