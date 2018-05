Gli appuntamenti del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 18 al 20 maggio

Musica, arte, teatro, festival, street food e i tanti eventi del Maggio dei Monumenti: tutto da vivere questo fine settimana a Napoli e in provincia.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, dal 18 al 20 maggio, selezionati da NapoliToday:

1. NOTTE DEI MUSEI E FESTA DEI MUSEI 2018

La sera del 19 maggio torna l’appuntamento con La Notte Europea dei Musei, con l’apertura straordinaria serale di 3 ore e il biglietto di ingresso ai musei al costo simbolico di 1 euro. Tanti i siti aderenti a Napoli e in provincia. Da non perdere anche gli appuntamenti in programma per La Festa dei Musei, manifestazione che si svolge in questo stesso week end (19 e 20 maggio - orari di apertura ordinari, consueti costi di ogni singolo museo).

2. BACCALARE’ SUL LUNGOMARE DI NAPOLI

Torna lo streetevent che mette al centro il baccalà, una delle eccellenze della gastronomia napoletana e campana. La kermesse si svolgerà sul lungomare Caracciolo da sabato 19 maggio a domenica 27 dalle ore 12 alle 24. In programma degustazioni, showcooking, musica e tanti eventi

3. ‘O ZULU’ IN CONCERTO

Luca Persico in arte ‘O Zulù, frontman dei 99 Posse, è in tour con “Quant’ ne vuo’ - 99 minuti live”: 99 minuti di concerto, 30 anni di musica e 15 dischi. A Napoli l’appuntamento è al Mezzocannone il 19 maggio

4. BUONGIORNO CERAMICA 2018

Ricco il programma della manifestazione a Napoli che si svolgerà dal 17 al 20 maggio tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Museo nazionale della ceramica Duca di Martina-Floridiana

5. PERCORSO TEATRALIZZATO IN NOTTURNA AL MUSEO DELLA FOLLIA

Venerdì e sabato, l’associazione NarteA propone Insania – la follia dentro, una nuova e suggestiva visita guidata teatralizzata al Museo della Follia. Un percorso virtuale nella testa di un malato mentale, mettendone in mostra i ricordi, le manie, ma anche paure e consapevolezze, lasciando ampio spazio alla visione critica personale del viaggiatore

6. A PALAZZO FONDI LA MOSTRA “POISON – IL POTERE DEL VELENO”

Nel cuore di Napoli riprende vita lo storico Palazzo Fondi con una programmazione culturale e grandi esposizioni a partire dall’affascinante mostra internazionale: POISON - IL POTERE DEL VELENO. Nei circa 1000 mq di esposizione, fino al primo luglio 2018, viene presentata per la prima volta in Italia la celebre mostra naturalistica dedicata ad uno degli aspetti più affascinanti e temuti della natura: il veleno.

