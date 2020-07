Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 17 al 19 luglio

Piazza del Plebiscito diventa magico palcoscenico per la prova generale, aperta al pubblico, di Tosca di Puccini, nel centro antico musica con la Nuova Orchestra Scarlatti, all’Arena Flegrea c’è Peppe Iodice, San Domenico Maggiore si trasforma in una straordinaria piazza d’arti e, ancora, appuntamento con la Cena in Bianco al Nabilah e con il teatro per bambini alla Mostra d’Oltremare: tanti gli appuntamenti per un fine settimana estivo tutto da vivere, continuando a osservare tutti i protocolli di securezza.

Ecco i nostri 12 consigli su cosa fare (e vedere) a Napoli e provincia dal 17 al 19 luglio:

1. Peppe Iodice all’Arena Flegrea

Venerdì 17 luglio alle ore 21.00, continua la rassegna teatrale e musicale “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme” con Peppe Iodice e il suo nuovo spettacolo Sblockdaun: “Uno show della liberazione, la festa dopo la tempesta”

2. San Domenico_Piazza d'arti

Chiostro e Cortile dello straordinario convento di San Domenico Maggiore diventano Piazza d'Arti per l'Estate a Napoli 2020, con un cartellone ricchissimo di eventi che andranno avanti fino a ottobre. Si parte questo sabato, 18 luglio, con Segreti e quarantene. Letture e monologhi tratti dall’omologo romanzo comico di e con Gianfranco Gallo. Costo € 12, info: 3391651761

3. Tosca di Puccini, Prova Aperta in Piazza del Plebiscito

Domenica 19 luglio alle 21.00 in Piazza del Plebiscito, andrà in scena la Prova Aperta di Tosca di Giacomo Puccini (in forma di concerto), con protagonista per la prima volta a Napoli il soprano Anna Netrebko. In occasione di questa prova generale, l’Amministrazione comunale di Napoli ha messo a disposizione 750 ingressi gratuiti, richiedibili online dal 16 luglio sul sito del comune. Clicca qui per i dettagli

4. Dinner in White

Il 18 Luglio torna a Napoli l’esclusiva cena in bianco nella magica atmosfera del Nabilah. La manifestazione nasce a Parigi alla fine dell’Ottocento, con il nome “Dîner en blanc”, diventando una vera istituzione a livello internazionale e facendo da Berlino a New York il giro delle più importanti città del mondo. L'evento è aperto a un numero limitato di ospiti e ricalcherà perfettamente lo stile di quello francese

5. Greg Rega al Rama Beach

Sabato 18 luglio, Greg Rega sarà il protagonista di una serata spettacolare che inizia dalla cena nella magica atmosfera del Rama Beach Cafe. L'artista canterà brani editi ed inediti con la straordinaria partecipazione di Giulia Olivieri e la sua band. L'accesso sarà consentito unicamente con tavolo su prenotazione. Info: 327 31 95 706

6. Donne all’Opera!

Sabato 18 luglio alle ore 19:00, al Centro di Cultura Domus Ars di Via Santa Chiara, per il terzo appuntamento della rassegna “Musica al Centro Antico” a cura della Nuova Orchestra Scarlatti, sarà in scena il recital “Donne all’Opera!”, un ricco programma diviso tra passioni operistiche e intime bellezze del repertorio vocale da camera. Ingresso gratuito, su prenotazione alla mail info@nuovaorchestrascarlatti.it o telefonando al numero 0812535984

