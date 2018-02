Fine settimana a Napoli: cosa fare dal 16 al 18 febbraio

Musica, teatro, arte, speciali visite guidate gratuite, appuntamenti culturali ed enogastronomici: un week-end partenopeo tutto da vivere.

Ecco 12 eventi da non perdere, dal 16 al 18 febbraio, selezionati da NapoliToday:

1. TONI SERVILLO AL SAN CARLO

Venerdì e sabato, Toni Servillo sarà al Lirico di Napoli con una nuova produzione della Fondazione partenopea, Eternapoli. La musica è di Fabio Vacchi, su testo di Giuseppe Montesano.

2. INNAMÒRATI / INNÀMORATI DI NAPOLI

Terza edizione dell’iniziativa nata da un’idea dello scrittore Maurizio de Giovanni e promossa dall’Assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli. Un programma di visite gratuite guidate da “ciceroni illustri” affiancati da guide turistiche abilitate che nella mattina di domenica 18 febbraio faranno innamorare di Napoli cittadini e turisti illustrando le bellezze della città. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi attraverso il sito internet www.guideturistichecampane.it

3. “DEGUSTA”, IN PIAZZA SAPORI E TIPICITA’ D’INVERNO

Fino a domenica, in via Diaz a Napoli, un viaggio lungo la filiera di prodotti tipici di varie regioni Italiane “che mette in risalto le peculiarità dei territori, la stagionalità delle produzioni, offrendo prodotti aziendali stagionali, le tradizioni culturali e culinarie, per rinsaldare il legame con i valori del mangiar sano”

4. ENZO AVITABILE INCONTRA IL PUBBLICO IN FELTRINELLI

Imperdibile appuntamento alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri venerdì alle 18. Lo straordinario artista partenopeo presenterà "Pelle differente", il suo nuovo lavoro che raccoglie tutti i suoi successi, incluso "Il coraggio di ogni giorno", brano portato all'ultimo festival di Sanremo con Peppe Servillo.

5. FIAMME E RAGIONE: VISITA TEATRALIZZATA DEDICATA A GIORDANO BRUNO

Il 17 febbraio, l'associazione NarteA rievoca, presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore (in apertura straordinaria), uno degli episodi più drammatici della storia, la condanna al rogo di Giordano Bruno in Campo de Fiori a Roma, che traghetta il mondo occidentale dalla cristianità medioevale all'illuminismo. Due i turni: ore 19.00 e ore 20.30. Prenotazione ai numeri 339 7020849 o 333 3152415. Costo 15 euro

6. NINO D’ANGELO, CONCERTO 6.0 AL PALAPARTENOPE

Appuntamento il 16 febbraio con una tappa del tour col quale l’artista partenopeo festeggia i suoi 60 anni, proponendo i successi di una carriera lunga più di 40 anni

