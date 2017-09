Dal Festival dell'Oriente al Bufala Fest: gli appuntamenti del fine settimana a Napoli

Musica, spettacoli, mostre, rievocazioni storiche, fiere, festival e appuntamenti gastronomici: week end tutto da vivere a Napoli e in provincia.

Ecco 12 iniziative da non perdere, dal 15 al 17 settembre, selezionate da NapoliToday:

1. BUFALA FEST 2017

Sarà il suggestivo Lungomare di Napoli (via Caracciolo) ad ospitare, dal 15 al 19 settembre, il grande evento gastronomico dedicato alla valorizzazione della mozzarella di bufala campana

2. ENZO AVITABILE IN CONCERTO GRATUITO

Domenica, imperdibile appuntamento a Ottaviano con Enzo Avitabile & Bottari. Il concerto si terrà nella frazione San Gennarello (alle 21.30), nell'ambito della IV edizione di "San Gennarello In Festa".

3. LAMPADOFORIA: II EDIZIONE AL CENTRO STORICO DI NAPOLI

Sabato, torna a Piazza San Gaetano l’evento promosso da “I Sedili di Napoli”. In programma, un grande corteo di rievocazione storica con oltre 250 figuranti, la corsa con le fiaccole da Megaride al Mann e la teatralizzazione del patto di pace tra Neapolis e Roma

4. TESORI SOTTO I LAPILLI

All’Antiquarium degli Scavi di Pompei al via la mostra che offrirà al pubblico la possibilità di ammirare alcuni dei ricchi arredi e delle pitture parietali di una delle case più note del grandioso complesso delle ville urbane dell’Insula Occidentalis, la Casa del Bracciale d’Oro.

5. FESTIVAL DELL’ORIENTE

Nel fine settimana, la Mostra d'Oltremare di Napoli si trasformerà in un crocevia di culture che ospiterà al suo interno realtà affascinanti, trasportando i visitatori in un viaggio virtuale alla scoperta di Cina, Giappone, Mongolia, India, Sri Lanka, Thailandia, Indonesia e tantissimi altri

6. “IL TEMPO, LE PAROLE E IL SUONO”

Rassegna di eventi, per tutto il mese di settembre, al Parco del Poggio dei Colli Aminei a Napoli. Questo fine settimana in programma “ParoleNote – dialogo tra musica e poesia” (venerdì), Valentina Stella in concerto (sabato) e Aperipark (domenica).

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI, DALLA POSIZIONE 7 ALLA 12 ---->