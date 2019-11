Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 15 al 17 novembre

Teatro, musica, arte, cultura, visite guidate, enogastronomia, i primi mercatini di Natale ed eventi dedicati ai più piccini: ricco di iniziative questo nuovo fine settimana a Napoli e in provincia.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, da venerdì 15 a domenica 17 novembre:

1. Daniele Silvestri in concerto

Il 16 novembre, tappa al Palapartenope di Napoli per il tour che scandisce i 25 anni di carriera dell’artista

2. Peppe Barra in scena all’Augusteo

Al Teatro Augusteo di Napoli, fino a domenica 17 novembre, Peppe Barra sarà protagonista con lo spettacolo “I cavalli di Monsignor Perrelli”, scherzo in musica in due tempi

3. Raia e Fiorito con cyop&kaf dal vivo a Napoli

Il 15 novembre presso lo Scugnizzo Liberato si celebra la prima napoletana e al contempo il compleanno di "Asylum", disco d'esordio del sassofonista partenopeo Antonio Raia realizzato con il supporto di Renato Fiorito. Sul palco, Raia e Fiorito saranno affiancati da due artisti dell'immagine incredibilmente bravi: cyop&ka

4. DeGusta, in piazza i sapori dell’Autunno

L’Associazione Eccellenza in Piazza rinnova l’appuntamento di “Degusta”. Fino al 16 novembre, in Via Diaz (nei pressi della stazione della Metro "Toledo" di Napoli), tanti stand dedicati ai colori intensi, sapori avvolgenti e profumi inebrianti dell’autunno. L’ingresso alla kermesse gastronomica è libero

5. A Capodimonte la mostra “Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica”

Al Museo di Capodimonte sarà visitabile fino al 21 giugno la suggestiva mostra “Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica”, a cura di Sylvain Bellenger. Le 19 sale dell’Appartamento Reale, riproposte in una spettacolare e coinvolgente scenografia, ideata dall'artista Hubert le Gall come la regia di un’opera musicale, diventano il palcoscenico d'eccezione sul quale vanno in scena il Teatro di San Carlo, con la sua sartoria oggi diretta da Giusi Giustino e le porcellane di Capodimonte. Vero filo conduttore della mostra: la musica che si ascolterà grazie all'uso di cuffie dinamiche - non semplici audioguide - che si attivano passando di sala in sala

6. Sagra della Noce

A Scisciano torna l'atteso appuntamento con la Sagra della Noce. Sabato 16 e domenica 17 novembre, a partire dalle ore 20,00, presso il parcheggio comunale in via Sabato Borzillo, sarà possibile degustare, presso gli stand predisposti per l’occasione i tradizionali piatti a base di noce con un menù ricco e variegato pensato per tutti i palati. La domenica gli stand saranno aperti anche a pranzo. In programma anche spettacoli e intrattenimento

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI --->