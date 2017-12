I migliori 12 appuntamenti del fine settimana: cosa fare a Napoli dal 15 al 17 dicembre

Concerti, fiere, spettacoli teatrali, suggestive visite guidate, mostre, festival, e tante iniziative già in tema natalizio dedicate a grandi e piccini: ricco il programma di questo fine settimana a Napoli e in provincia.

Ecco 12 eventi da non perdere, dal 15 al 17 dicembre, selezionati da NapoliToday:

1. NOTTE D’ARTE AL CENTRO STORICO DI NAPOLI

Il 16 dicembre, dalle 18 e fino a notte fonda, napoletani e turisti potranno visitare chiese, basiliche, musei e palazzi storici in orari d'eccezione e con biglietti di ingresso ridotti. Il filo conduttore sarà 'Racconti, favole e leggende' tema che accompagnerà la città durante tutto il periodo delle festività natalizie. Tutte le attività, spettacoli e concerti non si svolgeranno all’aperto, ma all'interno di palazzi, scuole e musei.

2. PEPPE BARRA IN SCENA CON LA CANTATA DEI PASTORI

Al Teatro Politeama di Napoli, dal 14 al 26 dicembre, va in scena il più suggestivo e tradizionale spettacolo di Natale. Scritto dallo stesso Barra con Paolo Memoli, è liberamente ispirato alla sacra rappresentazione di Andrea Perrucci.

3. NAPOLI CHRISTMAS CONCERT: GOSPEL SHOW E VISITA GUIDATA ALLE CATACOMBE

Il 17 dicembre, alla Basilica di San Gennaro, appuntamento con il coro “The Voice of Victory”. Il biglietto del concerto darà la straordinaria opportunità di visitare, accompagnati da una guida esperta, le Catacombe di San Gennaro, tra le più antiche aree cimiteriali del mondo.

4. CAMPANIA EXPERIENCE: GASTRONOMIA E ARTIGIANATO IN PIAZZA

La kermesse andrà avanti, in Piazza Municipio a Napoli, fino al 17 dicembre. Trentacinque le aziende di gastronomia e artigianato che propongono i loro prodotti e le loro storie

5. A CHRISTMAS CAROL ALLA GALLERIA BORBONICA

La Galleria Borbonica e Il Demiurgo rinnovano il loro sodalizio presentando al pubblico "A Christmas Carol", spettacolo teatrale tratto dall'omonimo racconto di Charles Dickens. Appuntamento il 15 dicembre alle 20 e alle 21.30. Informazioni e Prenotazioni: 392.3501780 - 366.2080108 - info.demiurgo@gmail.com

6. “TU SCENDI DALLE SCALE”

Dal 3 dicembre al 7 gennaio, torna l’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Ambiente e dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune e dal Coordinamento Scale di Napoli. Per un mese sei associazioni animeranno sei scalinate storiche della città con visite guidate, passeggiate letterarie e spettacoli, per riscoprire la bellezza del paesaggio, la cultura popolare, la storia del territorio e ritrovare l’identità della città (clicca qui per le visite guidate in programma questo fine settimana)

SCOPRI TUTTE LE ALTRE INIZIATIVE, DALLA POSIZIONE 7 ALLA 12 --->