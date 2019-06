Gli eventi del fine settimana a Napoli: cosa fare in città dal 14 al 16 giugno

Teatro, musica, festival, arte, cultura, party in spiaggia, cinema sotto le stelle, iniziative dedicate all’ambiente e ai più piccini: tutto da vivere questo fine settimana a Napoli e in provincia.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 14 al 16 giugno:

1. Napoli Teatro Festival Italia 2019

E’ partita l’8 giugno e andrà avanti fino al 14 luglio, la dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la terza diretta da Ruggero Cappuccio. Oltre 150 eventi, per 37 giorni di programmazione, distribuiti in 40 luoghi tra Napoli e altre città della Campania. Tra i tanti appuntamenti di questo fine settimana, segnaliamo la rassegna ‘SportOpera’ in scena al Sannazzaro fino al 20 giugno e la Dylan Dog Experience (nata in sinergia con il Comicon) a Palazzo Venezia

2. #PlasticFreeNaples al Parco Viviani

Venerdì 14 giugno, appuntamento gratuito al Parco di via Girolamo Santacroce con drink, musica e cultura per salvare l’ambiente. L’iniziativa è promossa da Aperipark con il patrocinio della II Municipalità

3. La Terza Classe in concerto per il Nisida Live Festival

Domenica 16 giugno, il terzo appuntamento del festival che si svolge al Neasy di Coroglio vede ospiti musicali La Terza Classe. In programma anche dj set, aperilibro al tramonto e mostra fotografica e d’arte.

4. Il Lago dei Cigni in scena al San Carlo

Dal 15 al 19 giugno, torna in scena al Teatro Massimo di Napoli Il lago dei cigni di Pëtr Il'ič Čajkovskij, balletto classico per eccellenza, nella coreografia, fedele all’originale di Petipa-Ivanov, firmata da Ricardo Nuñez e ripresa da Patrizia Manieri

5. Mare e Musica al Nabilah: Ebbanesis e Party al Tramonto

Fine settimana tra mare e musica al Nabilah Beach Club di Bacoli. Sabato 15 giugno, per la rassegna "Stories", protagoniste le Ebbanesis, mentre domenica torna l’appuntamento con i party al tramonto con i Cultural Boo Team

6. ’80-’90 Replay e graffe gratis all’Ippodromo

Sabato 15 giugno, alle ore 20.00, all'Ippodromo di Agnano è estate con musica, intrattenimento e street food nel parco. Con "80-90 Replay" si balla e si canta con Radio Marte e Rosanna "the queen" Iannacone, Rosario “the prince” Laudando e Milena Setola, ospite dal musical “80voglia di cantare”. Parco giochi per i più piccoli. Ingresso € 7,00 adulti, gratis bambini fino a 12 anni. Graffa in omaggio per tutti (fino a esaurimento scorte)

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI --->