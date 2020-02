Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 14 al 16 febbraio

Musica, arte, spettacoli, speciali itinerari guidati, eventi dedicati al giorno degli Innamorati e quelli a tema carnevalesco: fine settimana ricchissimo a Napoli e provincia.

Ecco 12 eventi da non perdere dal 14 al 16 febbraio, selezionati da NapoliToday:

1. Innamòrati/Innamoràti di Napoli

Quinta edizione dell’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli. La mattina di domenica 16 febbraio, un programma di visite guidate da “ciceroni illustri” affiancati da guide turistiche abilitate, alla scoperta e riscoperta di luoghi noti e meno noti, raccontati in chiave personale da uomini e donne che lavorano e vivono ispirati dall'amore per Napoli. Unica eccezione rispetto alla data del 16 febbraio sarà la visita Esplorando il Borgo Orefici che si terrà sabato 15 febbraio. Visite guidate gratuite, eventuale biglietto d’ingresso ai siti a carico dei partecipanti

2. "Con tutto il cuore", Vincenzo Salemme in scena a Napoli

Salemme torna al Teatro Diana con la sua commedia dei record “Con tutto il cuore”. Un testo ironico e graffiante, caratteristica della sua scrittura, per un tema di grande umanità, quello del trapianto, capace di solleticare l’immaginazione dell’Artista, un gioco degli specchi per svelare all’essere umano, sentimenti, emozioni del profondo che spesso l’uomo non osa svelare neanche a se stesso.

3. Chocoliamo, a Napoli la Fiera del Cioccolato Artigianale

Fino al 16 febbraio, appuntamento con Chocoliamo in Piazza Dante. Stand, degustazioni, laboratori, show cooking e animazione per bambini sono gli ingredienti della kermesse dedicata all'amore, promossa da D2 Eventi

4. Vinylove, tra musica e amore

Nel mese dell'amore, a Napoli si rinnova l'appuntamento VINYLOVE, la Fiera del Disco e del CD. L'evento invernale che celebra amore e musica, organizzato e promosso da DiscoDays, è in programma il 15 e il 16 febbraio al Palapartenope

5. Stabat Mater in dialetto napoletano

In scena al NEST sabato 15 e domenica 16 febbraio. Tratto dal testo originale di Antonio Tarantino, "Stabat Mater" torna in un’originale versione riadattata da Stella Savino e Fabrizia Sacchi in dialetto napoletano

6. Zattera in Love, romantico tour alla Galleria Borbonica

Nella sera di San Valentino, un’esclusiva e magica visita guidata notturna in zattera a lume di candela. Una romantica serata nel sottosuolo di Napoli. Una piccola cisterna delimita l’ingresso di questo avventuroso percorso, raggiungibile attraverso un breve cunicolo. Faranno da incredibile cornice all'emozionante tour, enormi frammenti di statue, le auto e le moto d’epoca ritrovate sotto i detriti. Durante il percorso agli ospiti sarà servito un aperitivo a tema dedicato alla Festa degli Innamorati. L’evento è su prenotazione

