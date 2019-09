Weekend ricco di eventi a Napoli: cosa fare in città dal 13 al 15 settembre

Fine settimana tutto da vivere in città e in provincia tra teatro, musica, arte, cultura, enogastronomia, visite guidate e iniziative dedicate ai più piccini.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 13 al 15 settembre:

1. Napoli Pizza Village

Dal 13 al 22 settembre, si rinnova l'appuntamento con il Pizza Village, l'happening più grande d'Italia sul lungomare di Napoli. Giunto alla nona edizione, un villaggio mozzafiato di 30.000 mq, diventerà palcoscenico per le più celebri pizzerie napoletane e per i migliori pizzaioli provenienti dai 5 continenti. In un’atmosfera di gioia contagiosa, l’intera manifestazione sarà animata da un fitto calendario di grandi eventi live, concerti, seminari e laboratori didattici per adulti e bambini

2. Napoli Expò Art Polis

Napoli Expò Art Polis inaugura sabato 14 settembre, ore 16.30 negli spazi del secondo piano del PAN/ Palazzo Delle Arti di Napoli. Protagonisti della rassegna 70 artisti protagonisti dell'arte contemporanea. La mostra, curata da Daniela Wollmann chiuderà i battenti il 10 novembre. Tema dell’edizione 2019, in linea con un’attualissima esigenza di amore e apertura verso il prossimo, è: Mille colori, la città dell’accoglienza.

3. Napoli Horror Festival

Dal 13 al 15 settembre appuntamento con il Napoli Horror Festival. Letteratura, cinema, psicologia, musica, arte visiva, arte di strada, circo, percorsi emotivi e sensoriali nell'Area ex-Nato di Napoli. Un evento completo ed articolato che si pone come obiettivo l'aggregazione e lo scambio di esperienze affrontando il genere horror nella sua accezione più ampia e la paura come emozione primaria

4. A Palazzo Reale una mostra multimediale dedicata a Bud Specer

Nella Sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, la prima mostra multimediale su Bud Spencer. La celebrazione di uno dei protagonisti del cinema italiano. Un vero e proprio viaggio nel mondo dell’attore, in cui sarai accompagnato dalla stessa voce di Bud Spencer, attraverso impianti multimediali, videomapping, proiezioni su pannelli, oggetti di scena e tanto altro. La mostra aprirà al pubblico il 13 settembre e sarà visitabile fino all'8 dicembre

5. Tiromancino in concerto

La band guidata Federico Zampaglione è attesa il prossimo 13 settembre al Lido Varca d’oro (Via Orsa Maggiore - Marina di Varcaturo) per l’unica tappa in Campania del “Fino a Qui Summer tour”

6. Malazè, al via l’evento ArcheoEnoGastronomico dei Campi Flegrei

Al via da venerdì 13 settembre la XIV edizione della rassegna che promuove le eccellenze dei Campi Flegrei. Nel primo fine settimana prevista l’ apertura con un convegno (venerdì 13) alle Terme Stufe di Nerone sul design. Sabato 14 l’Hub sarà il Rione Terra di Pozzuoli con il suo percorso archeologico e con diverse iniziative tra cui il salone dei vitigni a piede franco. Domenica è la volta dell’Hub lago d’Averno-Lucrino-Monte Nuovo con escursioni, visite guidate e immersioni nella città sommersa

7. BlueBlitz a Ischia con Dolcenera

Il 14 settembre, Dolcenera, già testimonial di Plastic Radar di Greenpeace, parteciperà al BlueBlitz 2019, all’attività di pulizia della spiaggia dei Pescatori di Ischia e, in serata, regalerà un concerto, piano e voce, a tutti i partecipanti alle attività, nel suggestivo scenario del Piazzale del Castello Aragonese di Ischia

