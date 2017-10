Cosa fare a Napoli dal 13 al 15 ottobre: gli appuntamenti del week end

Musica, teatro, arte, storia, cultura ed enogastronomia: week end tutto da vivere a Napoli e in provincia.

Ecco 10 iniziative da non perdere più due appuntamenti speciali dedicati ai bambini, dal 6 all’8 ottobre, selezionati da NapoliToday:

1. DIVINO JAZZ FESTIVAL 2017

Visite guidate, degustazioni di vini e grandi artisti per l’edizione 2017 della kermesse musicale ed enogastronomica di Boscotrecase e Trecase. Sabato alle 21, a largo Berardinetti di Trecase, protagonisti Daniele Sepe e Roberto Gatto, domenica invece appuntamento con Tullio De Piscopoa Boscotrecase. I concerti sono gratuiti (clicca qui per l’intero programma della manifestazione)

2. ANTONIO LIGABUE IN MOSTRA AL MASCHIO ANGIOINO

La mostra propone, attraverso oltre ottanta opere, un excursus storico e critico sull'attualità dell'opera di Ligabue. Orari: dal lunedì al sabato 10:00 - 19:00, domenica 10:00 - 14:00

3. NAPOLI BUSKERS FESTIVAL

Venerdì, le strade del cuore di Napoli saranno il palcoscenico della I edizione del festival degli artisti di strada. Via dei Tribunali dalle 18 alle 21, sarà animata da sputafuoco, trampolieri, musicisti, clown, bolle di sapone, danzatrici, maghi, giocolieri, fachiri e tanto altro ancora

4. GIORNATA FAI D’AUTUNNO

Domenica torna il consueto appuntamento autunnale organizzato dai volontari dei Gruppi FAI Giovani in 185 città italiane per offrire una passeggiata nell’Italia più bella attraverso percorsi tematici e visite guidate a contributo libero. Anche a Napoli il programma permetterà di vivere una giornata da “turisti a casa nostra”, alla scoperta di preziosi luoghi di interesse culturale e artistico che rappresentano l’identità, la storia e le tradizioni della nostra città.

5. GLOB(E)AL SHAKESPEARE AL BELLINI

Un ottobre senza poltrone in sala per il teatro Bellini che sarà, invece, allestito in modo tale da “evocare” il teatro elisabettiano secentesco, in particolare il Globe Theatre di Londra e in scena, ogni sera per circa un mese si alterneranno una commedia e una tragedia di Shakespeare. Questo fine settimana, “Giulio Cesare. Uccidere il tiranno” e “Una commedia di Errori”.

